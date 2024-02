Praça Aquidauana tem folia garantida neste domingo, com o bloco ‘Farofa com Dendê’

A Praça Aquidauana, no bairro Amambai, em Campo Grande será palco para folia carnavalesca neste domingo (4), das 15h às 23 horas, com o bloco Farofa com Dendê, que une a festa do Carnaval com as lutas antirracistas e resistência.

O bloco surgiu a partir de um encontro com pessoas negras que compõe o MNU (Movimento Negro Unificado), como conta uma das coordenadoras, Tábata Camila.

“A gente pensou inicialmente em fazer uma feira, com atrações negras, com empreendedores negros, e aí o Diogo Tadeu, que é um dos membros do MNU teve a ideia de fazer um bloco de carnaval. O ano passado a gente saiu em um cortejo, nós fizemos uma intervenção dentro do Cordão Valu, saímos da Praça da Maria Fumaça, encontramos o palco Valu, nossa banda trouxe um estilo afoxé, timbalada, Araketu, ilê aiê, a gente puxou para o lado baiano o nosso repertório, e a diferença é que este ano a gente está com um local fixo, estamos na Praça Aquidauana, a gente está com palco, com uma estrutura fixa”.

O tema do bloco este ano são as mulheres, com objetivo de trazer a representatividade feminina por meio de uma homenagem, com cantoras nacionais e regionais.

” As pessoas que vão cantar na nossa banda este ano são mulheres, nós temos percussionistas mulheres, as apresentadoras serão mulheres, então o foco é esse, trazer esta homenagem às mulheres da cena cultural e trazendo músicas afirmativas, músicas que reforcem esta valorização, este lado feminino da cultura”, diz a coordenadora.

Hora: 15h às 22h

Local: Praça Aquidauana – Rua Aquidauana entre Dom Aquino e Barão do Rio Branco

Entrada: gratuita

