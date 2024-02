Corinthians perde quarta seguida contra o Novorizontino e mergulha na crise

O Corinthians. perdeu por 3 a 1 para o Novorizontino neste domingo (4), na Neo Química, pela quinta rodada do Campeonato Paulista e vê a crise aumentar.

O Timão foi dominado pelo Novorizontino e sofreu 3 a 0 com três gols de Jenison antes de descontar com Yuri Alberto.

O primeiro tempo foi de certo domínio do Corinthians até o gol de Jenison nos acréscimos. Na etapa final, os visitantes jogaram à vontade na arena e dominaram o Timão.

Jenison, autor do hat-trick, não fazia um gol sequer há quase um ano. Pelo lado do Corinthians, Yuri Alberto desencantou depois de 11 partidas e fez o de honra.

O Corinthians segue na lanterna do Grupo C, com apenas uma vitória em cinco jogos. São quatro derrotas consecutivas. O Novorizontino está invicto e sobe para o segundo lugar do Grupo D, com nove pontos.

A pressão aumenta sobre o técnico Mano Menezes, mas o presidente Augusto Melo fez uma promessa antes da bola rolar: só vai cogitar demisão quando conseguir os reforços prometidos. Essa entrevista foi dada à Cazé TV no pré-jogo.

Com informações da Folhapress