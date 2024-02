De feijoada a teatro, veja as atrações culturais para Campo Grande e Corumbá

Domingo é dia de folga para muitas pessoas. E como entramos no mês de fevereiro, os fins de semana ganham um bônus, os blocos e festas de Carnaval e neste fim de semana os bloquinhos já começam a tomar conta das ruas e praças. Veja essas e outras atrações:

Feijoada da Vila – Arlindinho Cruz, filho do sambista Arlindo Cruz, anima a feijoada da Unidos da Vila Carvalho, no aquecimento para o Carnaval, com um show especial, tocando grandes clássicos do samba.

Horário: 12h

Local: Clube Estoril – Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20 – Jardim Autonomista

Entrada: a partir de R$ 100, com compra pelo (67) 99270-6330

Teatro com bonecos – O grupo Badaiá realiza a apresentação da peça de teatro de bonecos intitulada “Morto Vivo”. De Ribeirão Preto (SP), os artistas Augusto Figliaggi e Elaine Guarani desembarcam na capital para encenar a narrativa de um garoto assustado com fantasmas, e conhece uma caveirinha, que tem medo de pessoas. Inicialmente, ocorre um estranhamento entre eles, mas ao longo da trama, aprendem a superar seus receios e preconceitos, construindo uma amizade genuína. No decorrer da performance, dois bonecos elucidam, de maneira instrutiva, a relevância da empatia, da tolerância e do respeito às diversidades.

A encenação utiliza bonecos confeccionados a partir de materiais de custo acessível, principalmente papelão e papel, promovendo a ideia de que a inventividade artística pode se valer de substâncias menos impactantes ao meio ambiente, como resinas e plásticos. O movimento das personagens combina a técnica do “fantoche” com a manipulação direta.

Horário: sessão às 10h e às 16h

Local: Grupo Casa – R. Visconde de Taunay, 306 – Amambai

Entrada: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), pelo número (67) 99618-2852 (ligação e WhatsApp). Todos pagam meia na compra antecipada.

Arena MS Cultural – No ritmo do “Allah-La-Ô”, a feira Arena MS Cultural faz seu pré-Carnaval neste domingo. A animação no charmoso deck da Arena ficará por conta da cantora Juci Ibanez. Ainda haverá venda de produtos de expositores criativos, comida boa e recreação infantil com Tia Isa. Vale lembrar que o evento acolhe animais de estimação, então está mais do que permitido levar o cão ou gatinho para dar uma passeada, além de ser totalmente acessível para pessoas com deficiência.

Horário: 17h às 22h

Local: R. Marquês de Lavradio, 399 – Jardim São Lourenço

Entrada: gratuita

Mercado de Pulgas – A feira ao ar livre Mercado de Pulgas chega à sua segunda edição neste domingo. O bazar oferece não só um espaço para vendas, mas também de trocas entre expositores e clientes. Um rolê ideal para aqueles que possuem objetos antigos, itens de coleção e peças singulares, artesanato, móveis, artigos de prata e elementos decorativos, e que desejam compartilhar esses itens com pessoas que compartilhem dos mesmos interesses e/ou hobbies, seja para praticar o desapego ou simplesmente expor essas preciosidades. No melhor estilo europeu, o evento tem inspiração na ação que surgiu nos subúrbios de Paris, capital francesa, no século XIX.

Horário: 8h às 14h

Local: Altos da Avenida Afonso Pena – entrada do Parque dos Poderes

Entrada: gratuita

Pagode da Nuala – O pagodão do Ponto Bar vai agitar a noite de domingo. Os DJs Gustavo Freitas e Mari Ogatha trazem setlist recheado de pop e funk. Já no climão de Carnaval, o Made in Samba é a atração principal do evento.

Horário: a partir das 18h

Local: Ponto Bar – R. Temistócles, 103 – Centro

Entrada: a partir de R$ 10, pelo link https://bit.ly/49cqKoB

Liga Pokémon de Estampas Ilustradas – A Liga dos Ipês, de Pokémon Estampas Ilustradas (cartas), continua neste domingo no Shopping Bosque dos Ipês. A cada temporada, os participantes envolvem-se em vários campeonatos com o intuito de aprimorar suas habilidades de jogo. É indispensável que todo jogador possua um Player ID da Pokémon Club e um baralho composto por 60 cartas, seguindo o formato padrão/standard. Esta é uma oportunidade para os fãs da franquia aperfeiçoarem suas coleções de cartas e, simultaneamente, realizar trocas. A Liga é oficializada pela Pokémon Company.

Horário: 15h às 20h

Local: 1º piso do Shopping Bosque dos Ipês, entrada B – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Novos Estados

Entrada: gratuita, com inscrições pelo WhatsApp (67) 99152-5357

Corumbá

Concurso de marchinhas – Valorizando a música carnavalesca, seus compositores e intérpretes, o já conhecido concurso de marchinhas será realizado neste domingo. As marchinhas serão avaliadas pelos seguintes quesitos: letra; originalidade da temática abordada na composição; interpretação musical; performance e entrosamento com o público.

Horário: 18h

Local: Jardim da Independência – Centro, Corumbá

Entrada: gratuita

Ensaio das escolas de samba – As escolas de samba que desfilarão no Carnaval de Corumbá organizam ensaio técnico aberto ao público. Esta é a oportunidade de se familiarizar com os sambas-enredo e particularidades de cada agremiação.

Horário: 19h

Local: Passarela do Samba – Av. General Rondon – Corumbá

Entrada: gratuita