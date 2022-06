Power Couple: Confira como foi a formação da DR

Com “formação padrão”, a 7ª DR do Power Couple Brasil tem outra eliminação com Brenda e Matheus e Adryana e Albert sentados nos “banquinhos”. A novidade ficou pelo casal Anne e Pe Lanza, que estreiam na luta para se manterem no reality.

O casal Bretheus foi o mais votados pela mansão, já Adryana e Albert, que pela terceira vez seguida ficaram em último na prova dos casais e garantiram a vaga na DR, enquanto Anne e Pe Lanza enfrentam a eliminação por terem o menor saldo do ciclo, já que foram forçados pela Herança da DR a apostar “all in” na Prova dos Homens. Para piorar a situação, o cantor não concluiu o desafio que testava a honestidade dos participantes, e a dupla também não conseguiu compensar as perdas na Prova das Mulheres e nem na Prova dos Casais.

O casal power, Luana e Hadad, escolheram o poder pink e anularam o voto dado por Adryana e Albert em Eliza e Hadson, o que não alterou a formação da DR, visto que o casal redirecionou seu novo voto para os até então “invictos” Michele e Passa.

#DRPowerCouple formada! 💥🔥💣 Vem assistir ao vivo como os participantes estão reagindo a essa formação da #DRPowerCouple. 👉 Corre no @sigaplayplus. Acesse: https://t.co/0ZZces0MHh pic.twitter.com/69yY4Sv0O2 — Power Couple Brasil (@powercouple) June 23, 2022

Quem votou em quem:

Luana e Hadad – Brenda e Matheus

Hadson e Eliza – Brenda e Matheus

Anne e Pe Lanza – Brenda e Matheus

Michele e Passa – Brenda e Matheus

Carol e Mussunzinho – Brenda e Matheus

Adryana e Albert – Eliza e Hadson (tiveram o voto anulado pelo poder e mudaram para Michele e Passa)

Brenda e Matheus – Eliza e Hadson

Durante o programa, a apresentadora Adriane Galisteu deu o resultado da votação da herança da DR, que será ativada hoje (23) quando um dos casais por eliminado.

E a votação por enquanto está assim! E tem também resultado da Herança da DR 💥🔥 #DRPowerCouple pic.twitter.com/KOfPvmHU4v — Power Couple Brasil (@powercouple) June 23, 2022

