Mulher tenta matar desafeto com dez facadas, mas é presa em Ivinhema

Mulher de 45 anos foi presa na tarde de ontem (29), acusada de desferir mais de dez golpes de faca contra outra mulher, que ficou em estado grave, em Ivinhema, a 320 quilômetros de Campo Grande.

Conforme a polícia, a suspeita foi identificada e confessou a tentativa de homicídio. Após ser presa, a mulher levou os policiais até o local onde havia escondido a faca utilizada no crime.

Sobre a motivação do crime a polícia continua as investigações e a suspeita segue presa a disposição da justiça.

A Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema salienta a importância da participação da comunidade no combate ao crime, motivo pelo qual reforça que as denúncias anônimas poderão ser feitas por meio do Whatsapp (67) 99208-9491, garantindo-se o sigilo dos denunciantes.