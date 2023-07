Bioparque Pantanal inaugura Passarela de Contemplação para observação de aves e animais

A partir de hoje (06/07), os visitantes do Bioparque Pantanal terão uma nova experiência em contato com a natureza: a Passarela de Contemplação. Localizada no Parque das Nações Indígenas, em Mato Grosso do Sul, esse espaço oferece aos visitantes a oportunidade única de observar aves e outros animais em um ambiente natural. Para marcar a inauguração, neste sábado (8), praticantes de “passarinhada” estarão presentes no local para registrar os melhores momentos e as espécies encontradas no entorno.

O Estado de Mato Grosso do Sul tem se destacado como um verdadeiro paraíso para observadores de aves. No último Global Big Day, um evento mundial em que os observadores registram o maior número de espécies possível em 24 horas, foram registradas 347 espécies em 248 pontos de observação no Estado. Esse resultado evidencia a riqueza da avifauna local e reforça a importância de espaços como a Passarela de Contemplação no Bioparque Pantanal.

A diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, ressalta que o objetivo principal desse novo espaço é transformá-lo em um local de encontro, lazer, contemplação e conscientização ambiental. Ela destaca a sorte de ter a natureza ao redor e salienta que o parque abriga uma diversidade de aves e outros animais. A Passarela de Contemplação, portanto, é uma oportunidade para conscientizar os visitantes sobre a importância da preservação do ecossistema local, além de promover o turismo ecológico na região.

A “Passarinhada” inaugural da Passarela de Contemplação acontecerá neste sábado, a partir das 6h30. As vagas são limitadas, e os interessados em participar podem se inscrever por meio do link https://bit.ly/Vem-Passarinhar-BioparquePantanal. Além disso, o público em geral terá acesso ao local durante o horário de visitação do complexo.