Do ballet às acrobacias, espaço de dança realiza mostra com alunos de todas as idades

Evento marca o encerramento do semestre com apresentações que valorizam a expressividade e criatividade

Nos dias 25 e 26 de junho, o renomado Espaço de Dança Selma Azambuja realiza a 10ª edição da Mostra de Dança & Mostra Criativa. O espetáculo encerrará os trabalhos do primeiro semestre de aulas do espaço, com apresentações de ballet, jazz, street dance, dança moderna, e a novidade são as performances das turmas de tecido acrobático. A mostra será realizada no Teatro Dom Bosco, a partir das 18h, e os ingressos estão disponíveis no site oficial do Espaço.

Inaugurado há 10 anos, o espaço oferece aulas de ballet clássico, jazz, dança moderna, street dance, yoga e tecido acrobático. “Somos uma escola que oferece um ensino baseado no bem-estar físico e emocional dos nossos alunos”, destaca a diretora e professora da Cia, Selma Azambuja.

Estudante de ballet desde os 4 anos, formada pela Royal Academy of Dancing, Selma é professora desde 1988. Em sua carreira, já estudou com nomes importantes da dança como Ilara Lopes, Ricardo Ordonhes, Roseli Rodrigues, Breno Mascarenhas, Ana Marie Forsythe, william Bradley, Ryoko Kudo, Iquail Shaheed, Toshie kobayashi, Lucia Millas. Formada em dança moderna nas técnicas de Lester Horton, José Limón e Martha Graham, já conquistou o prêmio Jacaré de Prato, em 1992 e segue estudando dança e movimento, com realizações de apresentações e festivais dentro e fora de Mato Grosso do Sul.

Em sua 10ª edição, a Mostra de Dança e Mostra Criativa celebra uma trajetória de crescimento e fortalecimento do Espaço de Dança como referência em formação e expressão artística. “A Mostra Criativa são apresentações em que os nossos bailarinos criam a sua própria coreografia (através da dança criativa os incentivamos na expressividade, autonomia e liberdade artística) e todo ano é sempre um sucesso!”, destaca Selma, que vê na edição comemorativa a consolidação de um projeto que valoriza o protagonismo dos alunos em cena.

Apresentações

Com uma programação diversa e inclusiva, a Mostra Dança e Mostra Criativa contará com a participação de quase todas as turmas do Espaço de Dança. Apenas os grupos mais iniciantes — como Mom and Me, Baby Class e Preparatório — não sobem ao palco neste momento, mas também têm seu espaço garantido. “Essas turmas se apresentam nas aulas especiais, que são realizadas na escola para os pais e familiares”, explica. Já no fim do ano, todas as turmas se reúnem no palco para o tradicional Espetáculo de encerramento.

Entre as novidades desta edição, está a estreia das turmas de tecido acrobático nas apresentações da Mostra. A modalidade, bastante procurada no espaço, une técnica, força e leveza, despertando o entusiasmo das crianças. “As aulas de tecido acrobático são muito procuradas na escola, as crianças se divertem muito! Este ano elas irão se apresentar também com performances que irão encantar a plateia”, afirma a diretora.

Com alunos que vão da infância à fase adulta, o Espaço de Dança celebra a convivência entre diferentes gerações como parte essencial do processo artístico. Para os organizadores, essa pluralidade enriquece tanto o aprendizado quanto a criação coreográfica. “A dança é para todos e para toda idade, e nossa escola é uma grande prova disso. A dança não é só uma atividade física, mas um momento de se desconectar e extravasar nossas emoções — e isso é maravilhoso em qualquer idade!”, destacam.

Mais do que um desfile de coreografias, a Mostra tem como objetivo tocar o público de maneira profunda. A intenção é provocar emoções e construir memórias afetivas. “Os nossos espetáculos são sempre elaborados com a intenção de emocionar e proporcionar momentos de alegria e encantamento para a plateia”, afirma a direção.

Com o passar dos anos, o evento se consolidou como um dos momentos mais aguardados do calendário da escola, reunindo famílias, amigos e amantes da dança em torno de espetáculos que misturam técnica, emoção e encantamento.

Esse compromisso artístico também se reflete na dedicação dos envolvidos. A Mostra é o resultado visível do trabalho construído ao longo dos meses por coreógrafos e alunos. “O nosso trabalho é concretizado através das nossas apresentações. Os coreógrafos e bailarinos se dedicam ao máximo para que tudo saia perfeito. Sempre buscamos o nosso melhor!”, concluem.

Serviço: A 10ª Edição da Mostra de Dança & Mostra Criativa será realizada nos dias 25 de junho, às 18h e dia 26, às 18h15, no Teatro Dom Bosco, na av. Mato Grosso, 225. Os ingressos estão sendo vendidos por meio do site da companhia, com pagamentos apenas via pix.

Por Carolina Rampi