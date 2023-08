Mais três prefeitos entram para o ninho e PSDB chega a 40 prefeitos, no Estado

Os prefeitos Fábio Florença, de Miranda, Rogério Torquetti, de Tacuru e Lidio Ledesma, de Iguatemi, se filiaram ao PSDB durante atos realizados pelo partido, nos dias 18, 19 e 20, em seus respectivos municípios. Assim, os tucanos atingem a marca de 40 prefeituras em MS, mais da metade do total de municípios do Estado.

“É com muito orgulho que recebemos a filiação dos prefeitos Fábio, Dr. Lidio e do Rogério, para o nosso ninho. Com a vinda deles, nosso partido chega a 40 prefeitos. É importante falar que estamos crescendo, mas sempre caminhando com nossos aliados, porque ninguém faz nada sozinho”, afirma o presidente do diretório estadual, Reinaldo Azambuja.

Os atos de filiação se iniciaram em Miranda, na quinta-feira (18), na Câmara Municipal. No dia seguinte, sexta- -feira (19), o evento aconteceu em Tacuru, às 19h, na rua Otacílio Flores Belmonte, 507 e finalizou no sábado (20), em Iguatemi, às 10h, na Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Os eventos contaram com a presença do presidente estadual da sigla, o ex-governdor Reinaldo Azambuja, dos deputados federais e estaduais, de prefeitos dos municípios vizinhos, além de vereadores e lideranças locais.

Proporcionalmente, o PSDB de Mato Grosso do Sul é o maior no país, com Eduardo Riedel como governador, três deputados federais, seis deputados estaduais, 15 vice- -prefeitos e 243 vereadores.

PSDB de MS: 34 anos

O PSDB de Mato Grosso do Sul completou, no decorrer da semana, 34 anos de existência. A Executiva estadual definiu, em nota, a comemoração.

“O sonho de fazer uma política para as pessoas, que iniciou na criação da Comissão Provisória, em 18 de maio de 1989, cresceu. Hoje, somos o Estado com maior representatividade tucana eleita no país, tendo a gestão muito bem avaliada pela população sul-mato- -grossense, tornando-se referência para os Estados brasileiros. O nosso ninho agradece a cada um que acredita no trabalho por meio da Social Democracia, em que pensamos no desenvolvimento econômico sem nos esquecer das pessoas”. (Com assessoria)

Por Alberto Gonçalves – Jornal O Estado do MS.

