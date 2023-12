Peru na Air Fryer: descubra o segredo para preparar essa receita de Natal

Neste sábado (23), antevéspera do Natal chegando, o cardápio da ceia e do almoço da festividade começam a ser planejados pelas famílias e, entre as receitas clássicas, com certeza o peru é a mais tradicional delas!

Uma das formas mais conhecidas de preparar essa ave natalina é no forno, mas com a popularização da Air Fryer, a fritadeira sem óleo que assa por ar quente em movimento, também é uma boa opção, além de ser prática.

Mas antes de preparar o peru na Air Fryer, é preciso ficar atento em como fazer para que receita fique tão boa como no forno a gás ou elétrico. Preparamos dicas essenciais para que o o preparo do peru funcione, confira a seguir!

Para fazer o peru na Air Fryer, você pode seguir estas dicas e passos:

1. Escolha uma parte do peru: como você pode imaginar, uma ave grande como o peru não cabe inteira na cesta da Air Fryer. A fritadeira sem óleo usa ar quente para assar os alimentos, assim, preencher a cesta sem que fique espaço para a circulação do ar pode prejudicar ou até mesmo impedir o cozimento correto do preparo.

2. Quais partes do peru funcionam? você pode fatiar a ave, que seja de tamanho pequeno a médio, em pedaços menores, pode também escolher somente a coxa, sobre coxa e as asas. Uma boa opção é escolher o peito do peru para assar na Air Fryer.

3. Dica de tempero: para temperar o peru, basta deixá-lo por algumas horas na geladeira com os temperos, que podem ser alecrim e tomilho. A carne do peru pode ser temperada antes de ir para a Air Fryer com sal, pimenta-do-reino e colorau. Para incrementar a receita, o peito pode ser enrolado por uma fatia de bacon e queijo, além de folhas de espinafre, basta espetar com um palito.

4. Quanto tempo de preparo? O tempo de preparo do peru na Air Fryer depende de qual pedaço da ave você vai escolher. O peito, por exemplo, cozinha mais rápido, basta colocá-lo na cesta do equipamento na temperatura de 180 ºC, e ir virando de cinco em cinco minutos, até que o centro esteja rosado e completamente cozido, sem estar ressecado. O tempo médio para o peito, que não seja muito alto, é de 15 minutos, já as partes do peru que tenham osso podem levar mais tempo. A recomendação é que utilize sempre uma temperatura baixa, para que o ar quente de o equipamento cozinhe por dentro, sem queimar por fora.

5. Pré-aquecer é o segredo: Para que os preparos na Air Fryer durem o tempo indicado nas receitas, é recomendado que o equipamento seja pré-aquecido, assim como fazemos com um forno convencional quando será preparado um bolo, por exemplo. A ideia é que o alimento, neste caso o peru, entre na Air Fryer no momento que ela já esteja na temperatura escolhida. A fritadeira sem óleo leva cerca de 15 minutos para estar pré-aquecida.

*Receita publicada do portal SCC10.

