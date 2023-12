Operário lança campanha #GaloPeloBrasil Leve o orgulho do Galo nas viagens de fim de ano e espalhe paixão pelo Brasil!

Nesta sexta-feira (22), o Operário Futebol Clube lançou uma campanha publicitária inovadora,

convidando seus torcedores a levarem o "manto do galo" em suas viagens de fim de ano e

compartilharem suas fotos utilizando a hashtag #GaloPeloBrasil. A iniciativa busca fortalecer o

vínculo afetivo dos torcedores com o clube, incentivando o sentimento de pertencimento e

orgulho pela equipe.

A época festiva de final de ano é marcada por viagens e momentos em família, e o Operário

Futebol Clube encontrou nesse período uma oportunidade ímpar para conectar os valores do

clube às experiências pessoais de seus torcedores. A campanha busca unir o amor pelo time às

memórias e aventuras das viagens, associando o manto do Galo a momentos especiais pelo

Brasil.

O presidente do clube, em declaração sobre a iniciativa, ressaltou a importância do sentimento

de pertencimento dos torcedores ao Operário, destacando o orgulho em levar o manto do

time nas viagens: "Nossa torcida é a alma do clube. Ter o manto do Galo na mala não é apenas

demonstrar apoio ao time, mas carregar consigo um símbolo de identidade e pertencimento. É

um orgulho ver nossos torcedores espalhando nossa paixão pelo Brasil."

Além de fortalecer o vínculo emocional com os torcedores, a campanha também visa expandir

a visibilidade do clube nas redes sociais, incentivando os torcedores a compartilharem suas

experiências e interagirem por meio da hashtag #GaloPeloBrasil.

A iniciativa do Operário Futebol Clube demonstra uma abordagem inovadora ao conectar o

sentimento de pertencimento dos torcedores à experiência das viagens de fim de ano,

transformando o manto do Galo em um símbolo de orgulho e identidade pelos lugares do país.

Os torcedores estão convidados a participar ativamente da campanha, levando o manto do

Galo em suas malas, registrando esses momentos especiais e compartilhando nas redes sociais

com a hashtag #GaloPeloBrasil, fortalecendo ainda mais a paixão pelo Operário Futebol Clube.

Essa ação reforça a importância da conexão emocional entre os torcedores e seus times,

transcendendo o campo de jogo e se tornando parte integrante das experiências cotidianas

dos amantes do futebol brasileiro.

Com informações da ASCOM.

