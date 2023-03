Homem é preso após invadir residência e esfaquear ex-companheira

Homem de 49 anos foi preso por tentativa de feminicídio, após invadir a casa de sua ex-companheira e esfaqueá-la, no início da tarde desta sexta-feira (31), no Bairro Universitário, em Campo Grande.

A vítima tinha medida protetiva contra o agressor, de quem se separou há algum tempo. Ela foi socorrida em estado grave e levada para a Santa Casa de Campo Grande.

Segundo informações, o homem foi até a casa do atual namorado da mulher onde ela estava, invadiu o local e a golpeou várias vezes na região da barriga com uma faca. Ela então gritou por socorro e uma vizinha foi até a casa prestar socorro.

A vítima foi socorrida em estado grave, com a vísceras expostas e perda de muito sangue pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ela foi levada para a Santa Casa de Campo Grande, que ainda não tem autorização da família para repassar o estado de saúde da paciente.

Histórico de violência – Segundo o padrasto da vítima, o agressor descumpriu uma medida protetiva aberta pela vítima em outro episódio de agressão em que ele bateu na mulher e a matou de morte. O ex-casal tem duas filhas, que estavam na escola no momento do crime.

Estiveram no local equipes do GOI (Grupo de Operações e Informações) e da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). O autor foi preso cerca de 1 hora depois, na Avenida Gury Marques, próximo à Rodoviária de Campo Grande, por equipe do GOI.