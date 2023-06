Ícone da Bossa Nova, Astrud Gilberto morre aos 83 anos

Nesta ultima segunda-feira (5) foi noticiado pelas redes sociais, o falecimento da cantora brasileira Astrud Gilberto aos 83 anos. O anúncio foi feito pela neta da cantora Sofia Gilberto que declarou no texto:

“Minha vovó Astrud Gilberto fez essa música para mim, se chama Linda Sofia. Inclusive, ela queria que meu nome fosse Linda Sofia. A vida é linda, como diz a música, mas venho trazer a triste notícia que minha avó virou estrela hoje, e está ao lado do meu avô João Gilberto. Astrud foi a verdadeira garota que levou a bossa nova de Ipanema para o mundo. Foi a pioneira e a melhor”.

A cantora faleceu em sua residência nos Estados Unidos devido a problemas cardíacos e deixa dois filhos, duas netas e um legado eterno para a música brasileira, sendo a primeira artista brasileira a ser indicada a um Grammy Awards, considerado o “Oscar” da música.

Sobre a cantora

Astrud Gilberto nasceu em 1947 na cidade de Salvador (BA). Ela se mudou para o Rio de Janeiro ainda jovem onde consolidou sua carreira como cantora e se instalou no movimento da Bossa Nova no Brasil. A cantora brasileira alcançou reconhecimento mundial por seus vocais encantadores e contribuições para a bossa nova. Sua voz suave e suave conquistou os corações dos ouvintes, especialmente por meio de sua icônica interpretação de “Garota de Ipanema“, composta por Antônio Carlos Jobim, que ajudou a popularizar a bossa nova em escala internacional, deixando uma marca indelével no gênero e tornando-se um símbolo atemporal da música brasileira. Entre 1964 e 2003, ela gravou quase vinte álbuns solo.

A história por trás de “A garota de Ipanema”.

Astrud gravou “Garota de Ipanema” quase sem querer, só porque estavam no estúdio naquele dia com o marido João Gilberto. Aos 19 anos casou-se com o violonista, de quem tomaria o sobrenome e a quem acompanhou em diversas apresentações, inclusive um concerto na Faculdade de Arquitetura do Rio de Janeiro. Astrud regravou a música em inglês e viveu durante muitos anos nos Estados Unidos com seu marido.

A famosa canção foi gravada em 1963 ao lado do saxofonista americano Stan Getz, e do “pai da bossa nova”, João Gilberto, seu marido na época. A famosa canção é considerada um dos clássicos desse gênero, nascido no final da década de 1950 no Brasil. Graças a esta canção, a artista ganhou o Grammy de canção do ano em 1965, tornando-se a primeira mulher a receber este prêmio.

“O nome dela é Heloísa Eneida Menezes Paes Pinto, mas todos a chamam de Helô. Assistimos da esplanada do bar Veloso enquanto bebíamos um whisky. Antonio Carlos Jobim e eu apenas nos cálamos diante de sua maravilhosa presença. A música foi feita para ela, nós adoramos”. Foi assim que Vinicius de Moraes revelou quem era a Garota de Ipanema, há 48 anos.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.