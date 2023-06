‘ODS nos Muros’: Projeto alia arte, educação e sustentabilidade

Artistas mulheres serão selecionadas para pintar muros de escolas da Capital com o tema sustentabilidade

Em alusão ao mês dedicado ao Meio Ambiente (junho), Campo Grande está recebendo o projeto cultural “Agenda 2030: ODS nos Muros”, que chama a atenção da sociedade para os 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) que podem salvar o planeta, convocando 17 mulheres artistas visuais de Mato Grosso do Sul para transformar a paisagem de 17 muros públicos da cidade, sendo 14 de escolas estaduais. Os ODS são uma série de metas globais controladas pela ONU (Organização das Nações Unidas) para serem alcançadas até 2030. Eles abrangem uma ampla gama de áreas cruciais para o desenvolvimento sustentável, incluindo erradicação da pobreza, igualdade de gênero, acesso à educação de qualidade, combate às mudanças climáticas, saúde e bem-estar, entre outros temas fundamentais para a manutenção da vida no planeta.

Inédito em Mato Grosso do Sul, o projeto utiliza a expressão artística para promover os ODS e criar um impacto significativo nas escolas e na comunidade. Cada mural será uma obra de arte única, criada por uma das artistas que for selecionada na chamada pública, que começou hoje (7) e termina somente no dia 27. As artistas levarão sua visão e habilidades para ilustrar artisticamente cada objetivo, transmitindo uma mensagem poderosa que venha a integrar o ambiente escolar. O projeto é fruto de uma parceria da Fuá Produções com a Mucha Tintas e Bernardo Bravo Produções, ambas produtoras culturais do Paraná, onde já há um projeto semelhante, o “Mucha Minas” (com vertente feminina e feminista) e o “2030 Ação Educativa” (com pinturas dos 17 ODS em muros das cidades de Curitiba e Paranaguá).

A ideia em trazer o “Agenda 2030: ODS nos Muros” para Campo Grande surgiu quando aconteceu o 1º Festival Campão Cultural, em 2021, ocasião em que um mural de grande porte foi pintado na rua 14 de Julho e despertou o interesse da coordenadora do projeto e sócia-fundadora da Fuá Produções, Julia Basso. “Realmente, os murais de grafiti na rua ressignificam, principalmente o centro e lugares que estão mais abandonados pelo poder público e privado, mas que dão acolhimento para a cidade. Quando eu vi os artistas pintando esse mural, eu pensei em trazer para Campo Grande mais experiências como essa, de trazer para as ruas e para as pessoas essa experiência de ver um muro pintado, que é uma obra de arte. Muitas vezes existe o preconceito de que grafiti é vandalismo, mas há artistas e profissionais que trabalham com isso e, inclusive, galerias ao ar livre, uma expressão artística que as pessoas contemplam como museu. Foi nesse sentido que me veio a inspiração, foi vendo um mural sendo feito aqui, na cidade e como ele deu esse ressignificado para a rua e em paralelo pensamos em ressignificar o lugar da escola, deixar ela mais acolhedora para os alunos. A linguagem do muralismo é muito jovem e ela dialoga bastante com os jovens das escolas.”

Sete regiões da Capital

Dos 17 muros contemplados, 14 são de escolas estaduais de ensino, escolhidos conjuntamente com a SED (Secretaria de Estado de Educação), enquanto os outros três muros serão selecionados em parceria com a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul). A intenção é que as 7 regiões da Capital sejam atendidas pela iniciativa.

“Propor isso com as mulheres vem ao encontro justamente dos ODS, que são 17 objetivos fundamentais para conseguirmos avançar na agenda de sustentabilidade e na redução das desigualdades e a própria condição, no mundo. Mas, poucas pessoas conhecem essa agenda, então, quão importante é trazer esses temas para a comunidade no geral, para que as pessoas conheçam e nada melhor do que a escola para ser esse espaço de diálogo sobre essas novas posturas, que as 17 metas propõem. Nesse sentido, trazer as mulheres para a cena vai muito ao encontro dos objetivos, inclusive um deles é a igualdade de gênero, então permitir que esse espaço da rua e do muralismo, que é dominado majoritariamente por homens, seja ocupado por mulheres artistas sul-mato–grossenses é uma quebra de paradigmas”, pontua Julia.

Transformar os muros das escolas em uma plataforma para trabalhar os ODS fará com que os estudantes se envolvam ativamente com as metas globais, aprendendo sobre elas de uma maneira criativa e interativa.

Futuramente, em cada escola, haverá um bate-papo com a artista que pintou o muro, a fim de abordar sobre o processo de criação e a pintura de muralismo.

A artista visual sul-mato-grossense Kim Matos ressalta a importância da iniciativa. “Precisamos de mais ações que fomentem a arte produzida por mulheres, aqui, do Estado. Pouca gente tem conhecimento sobre as ODS, é triste, mas real. Acredito que se esse trabalho for bem engajado pode trazer boa visibilidade e interação social, abrindo as pautas para a população.”

Inscrições podem ser feitas até o dia 27 de junho, no site www.odsnosmuros.com.br

