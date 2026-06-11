Shopping em Campo Grande reúne atrações para toda a família

Troca de figurinhas da Copa, atrações infantis, cinema, campanha do agasalho e ações promocionais movimentam o Shopping Campo Grande nos próximos dias

A programação do fim de semana em Campo Grande inclui atrações para todas as idades, com destaque para um espaço de troca de figurinhas da Copa do Mundo, atividades infantis, estreias no cinema, campanha solidária de inverno e ações especiais em comemoração ao Dia dos Namorados.

O espaço dedicado à troca de figurinhas do álbum oficial da Copa do Mundo FIFA 2026™ funciona em parceria com Visa e Banco do Brasil e integra a promoção “Torcida BB Colecione Momentooos”, que oferece ainda benefícios a clientes com cartões BB Visa, como sorteios e viagens para jogos do Mundial. O ponto de encontro fica no Piso 2, próximo à loja Claro. Para quem busca completar o álbum, as figurinhas são vendidas na Livraria Leitura, ao valor de R$ 1 cada.

Para o público infantil, a Praça de Eventos recebe a Arena Park, com circuito de obstáculos, brinquedos infláveis, escaladas, passarelas elevadas, escorregadores iluminados e espaços interativos como piscina de bolinhas e casinhas temáticas. A atração é voltada a crianças de até 13 anos, com regras específicas para menores de 4 anos e desconto para crianças com necessidades especiais. Os ingressos variam de R$ 59,99 a R$ 79,99, com cobrança adicional após 60 minutos de permanência.

No cinema, a programação da Cinemark traz o suspense “Dia D”, dirigido por Steven Spielberg, que aborda um evento global inexplicável transmitido ao vivo e a possibilidade de contato com inteligência alienígena. Também entra em cartaz a reexibição de “Eclipse”, da saga “Crepúsculo”, com o retorno da trama que envolve o triângulo amoroso entre Bella, Edward e Jacob, além da ameaça de vampiros recém-criados em Seattle.

No sábado (13), feriado de Santo Antônio, padroeiro de Campo Grande e data do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo, o funcionamento do shopping será em horário especial, com lojas abertas das 10h às 17h30. Após esse período, a praça de alimentação terá funcionamento facultativo, com restaurantes como Coco Bambu, Outback, Estação Sul e Madero operando até as 22h.

A programação inclui ainda a Campanha do Agasalho 2026, prorrogada até 30 de junho, com arrecadação de roupas, calçados e cobertores destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social, em parceria entre o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) e a Associação dos Lojistas.

No Dia dos Namorados, o público pode participar do sorteio de uma viagem de R$ 20 mil para Mendoza, na Argentina, que inclui passagens aéreas, hospedagem, traslados e passeios para duas pessoas. A campanha faz parte do Programa de Benefícios do shopping. Também segue a ação “Compre, Doe e Ganhe”, que troca notas fiscais e doação de alimentos por brindes da Kopenhagen, com arrecadação destinada a instituições beneficentes.

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