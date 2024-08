Parque temático de infláveis chega a Campo Grande em setembro

Gloob Space Jump tem mais de três mil metros quadrados

Com mais de três mil metros quadrados, diversos brinquedos como tobogã de mais de 15 metros de altura, super torre de escalada com mais de 12 metros de altura e arena inflável musical, o parque temático de infláveis gigantes Gloob Space Jump chega a Capital na próxima quinta-feira (5), no Shopping Campo Grande.

A atração é o primeiro parque de infláveis temático do mundo e ainda trará tecnologia, muita música e show de luzes e fumaça. O funcionamento estará disponível de terça a domingo, das 13h às 21h.

“A ideia do parque de infláveis surgiu com base em um modelo norte-americano de parques. Esse modelo de entretenimento existe nos Estados Unidos há alguns anos, onde a família é convidada para passar o dia inteiro no parque. Então, se divertem os filhos, os pais, com brinquedos para divertir a todos. E lá se encontra praça de alimentação, local de convivência. Resolvemos para trazer isso para o Brasil e evoluir o conceito. Já recebemos mais de 600 mil pessoas ao longo de oito meses de operação”, destacou o organizador do Gloob Space Jump, Leo Martins, para o jornal O Estado.

Quem for ao parque, irá se deparar com uma temática diferenciada, já que o local traz uma roupagem de espaço sideral, foguetes e astronautas. “O tema espacial surge por parte da curiosidade das próprias crianças a relação a isso, a ônibus espacial, ETs”, revela Martins.

Os brinquedos gigantescos e exclusivos têm o espaço sideral como tema, com foguetes,

Além disso, o espaço do parque ainda conta com praças de convivência, música e o ‘Cantinho do Papai’, para os responsáveis esperarem as crianças e aproveitarem o parque.

“A arena musical é uma criação nossa também, de onde vimos a necessidade de criar um brinquedo desse no parque. O cantinho do papai criamos com base no entendimento que, o tempo de permanência da criança dentro do nosso parque é a paciência do pai, então o cantinho terá chop, alimentação, bate-papo, para retermos a família no parque de forma confortável e por muito mais tempo”, destacou o organizador.

Para aproveitar este espaço inédito na cidade, com muita diversão para todas as idades, basta adquirir os ingressos que já estão disponíveis na plataforma da Eventim, https://www.eventim.com.br

Já aqueles papais e mamães que preferirem embarcar na diversão, também podem curtir a atração permitida para todas as idades. Inclusive, os pequenos menores de 5 anos precisarão estar acompanhados pelos responsáveis, que não pagarão o ingresso.

Atrações do Parque Gloob Space Jump

– Super Arena Astronauta: Com mais de 500 metros quadrados em formato de estrela, a Super Arena Astronauta é repleta de obstáculos, paredes de escalada, tobogãs, circuito, pula-pula, espaço baby e cores super vibrantes.

– Baby Space: Espaço com escorregador, nave espacial, mini escalada em uma mini arena completa para saltos e diversão para os pequenos.

– Mega Escalada do E.T.: Uma super torre de escalada com mais de 12 metros de altura para os mais aventureiros e destemidos se divertirem.

– Arena Musical: A primeira arena inflável musical do mundo conta com mais de 150 metros de pura diversão tecnológica, som, luz e fumaça. Totalmente sensorial, o brinquedo é perfeito para adultos e crianças.

– Tobogã Gigante: Elíptico com escorregador de mais de 15m de altura, um dos maiores em atividade no Brasil, o inflável promete muita adrenalina e emoção.

Serviço: O Parque Space Jump será inaugurado no dia cinco de setembro, no Shopping Campo Grande, com funcionamento de terça a domingo, das 13h às 21h. Crianças menores de cinco anos podem entrar em todos os infláveis com um responsável, exceto a Escalada e o Tobogã e não pagam ingresso, mas deverão estar acompanhadas de um responsável, que também não pagará.

Acima de 5 anos não há necessidade de acompanhamento. Mas, caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante.

Por Carolina Rampi

