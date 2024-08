Agendão: final de semana promete diversão para todos os gostos com agenda cultural recheada de teatros, shows e cinema

De rock a sertanejo, de teatro a poesia, e do cinema aos bares, Campo Grande oferece um final de semana repleto de entretenimento diversificado

Chegou mais um fim de semana, e para quem gosta de shows, oportunidade não irá faltar. E nem só de Luan vive o sertanejo! Junto com a Luan City, que será realizada neste sábado (31), a turnê do cantor trará a dupla Jorge & Mateus para Campo Grande, no evento de comemoração de 15 anos da empresa Duts. Já para quem gosta de um rock nacional dos clássicos, haverá cover da saudosa Rita Lee e a banda Farrapos e Trapos trará os sucessos de Cazuza, Barão Vermelho e Nando Reis para a Sunset Growler Station. Confira mais na agenda cultural preparada pelo jornal O Estado:

Som da Concha

No dia 1º de setembro, o Som da Concha traz duas apresentações imperdíveis para a Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas, a partir das 18 horas. A entrada é gratuita.

Maringa Borgert apresenta o show “Menestrada”, uma síntese de seu trabalho que reflete a riqueza da memória coletiva do povo. Com uma banda talentosa, composta por Lucas Oliveira (violão 12 cordas), Murilo Martinez (viola caipira/violão), Edy Brazuca (percussão) e Manoel Xavier (baixo/vocal), Borgert explora ritmos fronteiriços e folias de reis, oferecendo uma viagem sonora que celebra a poesia campesina e o regionalismo brasileiro.

Jonavo traz o show “Revoada Acústica – Voz e Cordas”, mergulhando na música folk brasileira com uma apresentação intimista e emocional. Com sua voz envolvente e a harmonia do violão e bandolim, Jonavo interpreta clássicos do gênero e canções de seu DVD “Revoada Acústica”, após turnês pelo Brasil e Estados Unidos. Conhecido por sua contribuição ao folk brasileiro e parcerias com artistas renomados, Jonavo promete uma performance cativante e rica em conexão cultural.

Labhits 2024: Rock Sul-Mato-Grossense

A 33ª edição do Labhits, marcada para 31 de agosto, traz uma novidade emocionante: uma celebração dedicada às estrelas do rock sul-mato-grossense. O evento, que ocorrerá no Blues Bar, localizado na Rua 15 de Novembro 1186 em Campo Grande a partir das 22h, destacará as bandas que moldaram e continuam a enriquecer a cena musical local.

Com um lineup de peso, incluindo Muchileiros, Jane Jane, Bêbados Habilidosos, Codinome Whinchester, Hollywood Cowboys, Rivers Shadows, Legacy e Death Soldier, o Labhits 2024 promete uma noite memorável. Rafael Barros, produtor do evento, destaca: “Queremos exaltar o que há de melhor em Mato Grosso do Sul e criar um novo marco na nossa música. Esta edição é o início de algo grandioso para a cultura regional.”

Entre as atrações, a Hollywood Cowboys promete um show inesquecível. Caio Dutra, guitarrista da banda, expressa a empolgação: “É uma honra estar ao lado de bandas que ajudaram a construir a cena rock local. Estamos preparando algo muito especial para este show.”Os ingressos estão disponíveis no Sympla do Blues Bar e a expectativa é de casa cheia. Não perca a chance de celebrar o melhor do rock regional nesta noite histórica.

36ª edição da Noite da Poesia

Nos dias 30 e 31 de agosto, o Centro Cultural José Octávio Guizzo receberá a 36ª edição da Noite da Poesia, uma celebração literária de destaque no Centro-Oeste promovida pela União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul (UBE-MS) em parceria com a Prefeitura de Campo Grande e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O evento premiará as melhores poesias em duas categorias — autores nacionais e sul-mato-grossenses — A solenidade de premiação será no dia 31 de agosto às 19h. Durante o evento, os poemas finalistas serão declamados por artistas renomados e avaliados por uma comissão especial. Além da programação literária, o evento contará com a Praça da Poesia, um espaço dedicado à gastronomia e à venda de livros, promovendo a interação entre escritores e leitores. Destaque para as oficinas conduzidas por Nina Rizzi e Ryane Leão e para a presença de estandes gastronômicos, incluindo Capivaras Cervejaria e Vivi Pastéis. A entrada é gratuita e o evento está aberto ao público.

Feira Borogodó

A Feira Borogodó, a mais animada da cidade, está de volta para sua 4ª edição, intitulada “Encontro das Nações”. O evento celebra as diversas culturas que compõem a identidade de Mato Grosso do Sul, incluindo as comunidades do Paraguai, Japão, Líbano, Egito, Bolívia e Brasil. Com o apoio de talentosos artistas locais, a Feira Borogodó começou com grande impacto e promete oferecer uma programação única, como só ela sabe fazer. Em breve, traremos mais detalhes sobre o que está por vir.

Convidamos você e sua família para um dia inesquecível, explorando mais de 300 expositores de economia criativa que fazem dessa feira um evento especial. A Feira Borogodó acredita que eventos em espaços públicos não só estimulam a economia local, mas também promovem o bem-estar, a conexão com a cidade e o acesso democrático à cultura e entretenimento. Aqui, todos têm a chance de participar, independentemente de origem ou situação financeira. A feira será das 9h às 15h na Praça Coophafé (Rua das Garças, nº 3164, Campo Grande/MS).

Sexta (30)

Casa Cult – Dramaturgias em Cena

O Casa Cult – Dramaturgias em Cena acontecerá no dia 30 de agosto, a partir das 19h, na sede do Grupo Casa. Este evento é uma excelente oportunidade para escritores compartilharem suas criações literárias, discutirem o processo de escrita e explorarem experiências no mercado de trabalho. Se você escreve dramaturgias ou conhece alguém que escreve, não perca a chance de participar. As inscrições estão abertas e podem ser feitas preenchendo o formulário disponível em nossa bio. Os ingressos são gratuitos, com a opção de contribuição espontânea no local. Para mais informações, entre em contato pelo número (67) 9 9290-6961. O Grupo Casa está localizado na Rua Visconde de Taunay, 306, no bairro Amambai.

17º Encontro com a Música Clássica

O 17º Encontro com a Música Clássica traz uma apresentação imperdível do concerto SINOS: Sistema Nacional de Orquestras Sociais do Brasil, em colaboração com o SESC-MS na unidade SESC Lageado. O evento destaca as ações educacionais do programa, com performances dos professores Ana Letícia Barros (percussão), Cristiano Alves (madeiras), Fernando Pereira (violino e viola), Julio Possete (violoncelo e contrabaixo) e Matheus Coelho (regência). A noite será marcada pela apresentação do projeto Crianceiras Sinfônico, que conta com a participação de Márcio de Camilo, a Orquestra de Campo Grande, os Corais da Fundação Ueze Zahran e diversos coros infantis. O Projeto Crianceiras, indicado ao Prêmio de Música Brasileira como melhor álbum infantil em 2012 e 2015, tem encantado gerações com seus videoclipes no canal Gloob e seus espetáculos cênico-musicais que viajam pelo Brasil há uma década, se tornando uma parte essencial do cotidiano de muitas famílias. A Apresentação será no Teatro Glauce Rocha.

Banda KEFLA

Prepare-se para uma noite eletrizante no Mirante Pub! No dia 30 de agosto, a banda Kefla invade o palco com uma mistura explosiva de rock e skate, trazendo aquela energia contagiante no estilo Charlie Brown Jr. Abrindo a noite, Kupim vai esquentar o ambiente com muito estilo e ritmo. Enquanto desfruta dos shows, aproveite nossos lanches artesanais, perfeitos para acompanhar uma noite de rock de primeira. Se você é fã de narguile, nossa área de fumódromo oferece uma vista privilegiada para o palco, garantindo que você não perca nenhum detalhe das apresentações. Adquira seu ingresso antecipado por apenas R$ 15 no Pix ou Sympla até as 20h. As primeiras 10 mulheres ganham uma caipirinha ou um caneco de cerveja original, e até as 22h, aproveite a promoção de caneco de cerveja e caipirinha em dobro. O Mirante Pub está localizado na Rua Doutor Zerbini, 53, Chácara Cachoeira.

Capoeira, Cultura e Memória

De 29 a 31 de agosto, Campo Grande sediará uma oficina gratuita de Confecção de Vestimentas e Pinturas Corporais do Maculelê, parte do projeto “Capoeira, Cultura e Memória”, idealizado pela professora Priscila Coutinho do grupo Memória Capoeira. A oficina, conduzida por Fernanda Aranha, capoeirista de Três Lagoas, ocorrerá na Rua Barão de Campinas, 1944, Jardim das Mansões. A programação é aberta a todos, oferecendo aprendizado sobre confecção de vestimentas e pinturas corporais tradicionais do maculelê, com foco na cultura e tradição africanas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo WhatsApp: 67 99200-7742.

Rita Proibida

Nesta sexta-feira, 30 de agosto, a Cervejaria Canalhas recebe o espetáculo “Rita Proibida”, a partir das 20 horas, com a atriz e cantora Magê. Em um show vibrante e enérgico, Magê interpretará clássicos de Rita Lee como “Lança Perfume”, “Doce Vampiro” e “Ovelha Negra”, oferecendo uma homenagem única à Rainha do Rock Brasileiro. O projeto destaca a irreverência de Rita Lee, especialmente suas músicas censuradas durante a Ditadura Militar, e promete uma performance emocionante que explora a rica trajetória da artista.

O projeto ganhou o título de “Rita Proibida” pois Rita Lee foi a cantora e compositora mais censurada do Brasil, e essa perseguição estendeu-se do período do estabelecimento da Ditadura Militar (1964), do seu fortalecimento com a promulgação do Ato Institucional número 5, em 1968, e continuou mesmo depois da redemocratização do País, em 1985. Ela teve inúmeras letras proibidas, em função de, principalmente, “atentarem contra a moral e os bons costumes”. Acredita- -se que existam, ainda, uma enormidade de letras por ela escritas nas gavetas do extinto Departamento de Censura. Os ingressos estão disponíveis com preço promocional na plataforma Sympla. A Cervejaria Canalhas está localizada na Rua Oceano Atlântico, 99 – Chácara Cachoeira.

Sábado (31)

Campo Grande em Traços e Cores

Neste sábado, às 19h, você está convidado para o encerramento da exposição de arte “Campo Grande em Traços e Cores”. Com uma seleção de trabalhos de diversos expositores, a mostra oferece uma visão única e diversificada da cidade de Campo Grande através de diferentes perspectivas artísticas. O evento acontece na Galeria de Vidro da Esplanada Ferroviária, localizada na Av. Calógeras, 3143. A entrada é gratuita. Não perca a oportunidade de apreciar e celebrar a arte local em um espaço inspirador!

“Pelega e Porca Prenha – episódio: Na Mata do Pequi”

Neste sábado, o Grupo UBU apresenta uma programação especial para toda a família com o espetáculo “Pelega e Porca Prenha – Episódio: Na Mata do Pequi”. A peça leva o público a uma aventura encantadora na mata do Pequi com os irmãos “Pelega” e “Porca Prenha”, que enfrentam intrigas com personagens como a Boca de Sapo, o Curupira e a Pisadeira. Celebrando a rica cultura popular de Mato Grosso do Sul, a peça resgata lendas e tradições locais. Desde 1999, o espetáculo é elogiado por sua autenticidade e conexão com a cultura regional. A apresentação ocorre no Teatral Grupo de Risco, na Rua José Antônio, 2170, Vila Rosa Pires. Classificação Livre.

Banda Naip

No sábado, 31 de agosto, a Cervejaria Canalhas convida você para uma noite especial com a estreia da banda Naip. O novo espaço da cervejaria está encantando com seu ambiente acolhedor e estrutura impecável. Com uma carta de drinks que mistura clássicos e criações exclusivas, além da melhor cerveja da cidade, o local é perfeito para uma noite inesquecível. A Naip, conhecida por suas apresentações nos principais bares e eventos de Campo Grande e além, promete uma performance imperdível. A partir das 18h, no endereço Rua Oceano Atlântico, 99 — Chácara Cachoeira. Ingressos disponíveis na plataforma Sympla.

Tributo Rock Nacional

Prepare-se para uma noite inesquecível de ROCK NACIONAL no sábado, 31/08, na Sunset Growler Station! A partir das 18h, Campo Grande vai vibrar com o show da banda Farrapos & Trapos, que, com uma década de carreira, vai apresentar um repertório vibrante que mistura clássicos como Barão Vermelho, Nenhum de Nós e Cazuza com novas atrações como O Rappa e Nando Reis. Antes do show, o DJ Marcos Moraes vai agitar a festa das 19h às 22h. A Sunset Growler Station oferece uma seleção de cervejas e chopes artesanais da cervejaria Louvada, drinks personalizados e petiscos de boteco irresistíveis. Ingressos no Sympla. Venha viver uma noite cheia de música, sabor e diversão!

Especial MTV 2000 e Bon Jovi

No dia 31 de agosto, o Irlandês Pub vai encerrar o mês com uma noite de pura nostalgia e diversão, apresentando o Especial MTV 2000 e Bon Jovi. A partir das 22h, prepare-se para curtir os maiores hits dos anos 2000 e as icônicas músicas de Bon Jovi em um ambiente vibrante e cheio de energia. Venha se juntar à festa e reviver os clássicos que marcaram época. O Irlandês Pub está localizado na Av. Afonso Pena, 1650. Não perca essa oportunidade de viver uma noite inesquecível!

Espetáculo Dupla Identidade – 2° Sessão

Neste sábado, a peça teatral baseado no romance da escritora Isabel Fiorese, que conta a estória da moça Vitória de dezoito anos de idade, introvertida, tímida e de poucos amigos. No dia de seu aniversário, dançava a valsa com seu pai, desmaia de repente e acorda com um breve apagão de memória. O drama gira em torno dos familiares, a ciência psiquiátrica e a religião tentando descobrir uma maneira de trazer Vitória de volta a realidade, quando ela assume outra identidade de nome Khadija. Espaço SAE – Saúde, Arte e Espiritualidade. Rua Laguna, 83 Cabreúva. Ingressos pelo Sympla.

Jogo de Cena

No dia 31, às 18h, a turma Desafio realizará a estreia de seus jogos teatrais, apresentando cenas curtas. Durante o evento, você poderá votar no seu espetáculo favorito. A peça mais votada será desenvolvida e aprimorada em sala de ensaio, com pesquisa de cenário e figurino. Em dezembro, a versão final será apresentada em nossa sede. Entre as opções, estarão “Alice no País das Maravilhas”, “Paco e o Tempo” e “O Mágico de Oz”. A entrada é gratuita. Para mais informações, ligue para (67) 9 9290-6961. O jogo de cena será no Grupo Casa localizado na Rua Visconde de Taunay, 306, no bairro Amambai.

Domingo (1)

Coletivo de Trans para Frente

Nos dias 30/08, 31/08 e 01/09, às 19h30, o Armazém Cultural estreia o inovador espetáculo “Culto das Travestis”, que celebra o protagonismo e a expressividade de intérpretes trans e travestis. Utilizando a educação somática e a estética contemporânea, o espetáculo promove uma experiência sensorial única, desafiando normas sociais e criando uma imersão participativa que mistura ritmos, sons e sensações. Inspirado em cultos e ritos, “Culto das Travestis” oferece um ambiente acolhedor e poético, refletindo amor, cuidado e respeito. Mais informações no Instagram @detransprafrente. O Armazém Cultural está localizado na Avenida Calógeras, 3065, Centro.

Cineclube da Boca

Em parceria com a Capivas Cervejaria, a nova edição do Cineclube da Boca se inicia com uma sessão de abertura interativa. No dia 01/09, às 20h, você poderá assistir a cinco curta-metragens de novos talentos de Campo Grande e votar para escolher o “Favorito da Galera”. A mostra é uma celebração das produções locais e visa destacar a criatividade dos diretores que têm nossa cidade como cenário para suas histórias.

Neste semestre, o Cineclube da Boca apresenta sua sexta edição com um foco especial no cinema brasileiro. Embora o Brasil tenha uma indústria cinematográfica marcada por desafios e desigualdades, é conhecido por sua força na criação de filmes do “3º Mundo”, ou seja, produções que, apesar das dificuldades, brilham com originalidade e visão crítica. A programação deste semestre inclui 8 sessões em Campo Grande, exibindo 6 longas brasileiros e alguns curtas sul-mato-grossenses, explorando diversos gêneros e oferecendo uma rica amostra do cinema nacional. O Capivas fica localizado na Rua Pedro Celestino, n.° 1079 – Centro. Entrada franca.

Pagode na Pele

Prepare-se para uma noite imperdível neste domingo, 01/09, com o retorno do “Pagode na Pele” no Ponto Bar! A partir das 18h, o bar vai se encher de calor humano e muito samba para animar sua noite. A DJ Deu Mathh agitará os intervalos com músicas que todo mundo adora. O evento acontece na Rua Dr. Temistócles, 103, e a entrada é a partir de R$ 5. Reúna os amigos e venha celebrar o fim de semana com samba no sangue e muita energia positiva! Ingressos disponíveis no Sympla.

Por Carolina Rampi

