Primeira noite de desfiles das escolas de samba ocorre nesta segunda na Praça do Papa

A primeira noite de desfiles das escolas de samba de Campo Grande acontece nesta segunda-feira (16), na Praça do Papa, com início previsto para as 19h. A programação marca a abertura das apresentações das agremiações no Carnaval deste ano.

A ordem dos desfiles começa com a escola Herdeiros. Em seguida, entra na passarela a Igrejinha. A terceira a se apresentar será a atual campeã, Unidos da Vila Carvalho, vencedora do Carnaval de 2025. Encerrando a noite, a Unidos do Cruzeiro fecha o primeiro dia de apresentações.

A apuração das notas está marcada para o dia 18 de fevereiro, a partir das 17h, no Teatro de Arena do Horto Florestal. Na ocasião, será anunciada a escola campeã do Carnaval 2026.

