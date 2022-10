Nova pesquisa aponta Bolsonaro como favorito

Estamos nos aproximando das eleições e o Instituto Ranking Brasil divulgou nesta quinta-feira (14), a pesquisa que traz o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), na frente das pesquisas no Estado, seguido do ex-presidente Lula (PT).

A pesquisa ouviu 3.000 entrevistas realizadas em 30 municípios do MS entre os dias 10 e 13 de outubro de 2022.

Bolsonaro aparece como favorito com 58,50% das intenções de votos e Lula em segundo com 41,50%, na pesquisa estimulada.

O atual presidente aparece como candidato do segundo turno com menor índice de rejeição com 26,30%, enquanto Lula (PT) aparece com 43,50%.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.