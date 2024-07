Campo Grande receberá réplica do parque Walt Disney World em agosto

O parque terá brinquedos, personagens como Mickey, Minnie, Cinderela e Branca de Neve, oficinas, teatros, robôs, simuladores, carrossel, trenzinho, brinquedos infláveis, dinossauros, fazendinha, pocket shows e games

A partir do dia 15 de agosto, a Capital receberá o parque de diversões ‘Happy Land – Where Dreams Come True’. O parque é uma réplica do parque Walt Disney World e ficará localizado na Vila Morena, antiga Cidade do Natal, nos altos da avenida Afonso Pena.

O parque terá brinquedos, personagens como Mickey, Minnie, Cinderela e Branca de Neve, oficinas, teatros, robôs, simuladores, carrossel, trenzinho, brinquedos infláveis, dinossauros, fazendinha, pocket shows e games.

Além dessas atrações, também terá no local uma reprodução do Castelo da Cinderela e praça de alimentação que oferecerá opções de pizza, lanches e doces.

O preço da entrada ainda não foi divulgado, mas em Goiânia, local onde o parque está atualmente, o preço da entrada é R$50 reais, mais 1 kg de alimento não perecível, podendo ser comprado presencialmente ou online.

Idosos acima de 60 anos e crianças de 2 a 14 anos pagam meia entrada, sem comprovação da carteira estudantil, e crianças abaixo de 2 anos não pagam.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram