Confira o resumo de hoje das principais novelas

Novelas

O Cravo e a Rosa

O médico não dá uma resposta precisa. Edmundo chora disfarçadamente. Candoca percebe tudo o que ele fez. Calixto fica todo bobo porque Heitor chama-o de pai e promete que vai arrumar um anel. Bianca fica desesperada. Januário chega na fazenda e apresenta Kiki como sua noiva. Neca acha que foi bem feito para Lindinha. Calixto pede dinheiro emprestado a Mimosa para que Heitor compre o anel. Pressionada por Catarina, Lindinha mente dizendo que foi à casa de Marcela pedir emprego e que nunca comentou da gravidez.

A Favorita

Zé Bob pede que Didu, que trabalha no hotel, lhe avise se Dodi e Manu fecharem sua conta. Silveirinha se oferece para mudar a decoração da casa de Donatela para Flora, mas ela afirma que quer deixar a casa exatamente do jeito que está e lamenta que Donatela não esteja viva para vê-la tomando conta de tudo que era seu. Catarina concorda em voltar para casa por um dia. Catarina cuida de Leonardo e arruma a casa. Céu revela a Halley que está grávida dele e que Orlandinho vai assumir a paternidade. Halley fica perturbado com a notícia.

Mar do Sertão

Coronel lamenta com Deodora a recusa de Daomé em receber o dinheiro.. Tertulinho confronta o Coronel e acaba expulso de casa. Candoca sente um enjoo, e Dodôca se preocupa. Candoca aprova as atitudes de Tertulinho, que se declara novamente para a professora. Zé paulino reúne forças para dizer seu nome e o de Candoca a Adamastor. Candoca descobre que está grávida de Zé Paulino. Dodôca pede dinheiro a Vespertino. Adamastor consegue levar Zé Paulino ao posto médico. Lorena revela a Tertulinho sobre a gravidez de Candoca.

Cara e Coragem

Anita devolve para Martha uma joia que ganhou de Clarice. Marcela e Paulo pensam em investigar Ítalo pelo assassinato de Clarice. Lucas teme ser expulso da companhia de dança por causa de Duarte. Joca ouve Olívia marcar um encontro com Alfredo em sua nova casa. Alfredo é hostil com Moa ao vê-lo chegar com flores para Pat. Rico conta para Gustavo e Teca que Rebeca está na casa de Moa. Gustavo conta para Rebeca que os documentos que deixou com Danilo apareceram ao lado de um homem morto em São Paulo. Ítalo e Anita se beijam.

Pantanal

Tenório diz a Zuleica que pretende fazer as pazes com Maria Bruaca para não ter que dividir seus bens com a ex-mulher. Maria Bruaca não aceita a proposta do ex-marido. Zuleica decide assinar a procuração, dando poderes a Tenório para vender seu apartamento. José Leôncio tenta convencer José Lucas a não seguir carreira política. Zaquieu pede para acompanhar a comitiva com os peões. Com intermédio de Alcides, José Leôncio permite que Zaquieu faça parte da comitiva. Zefa deixa claro a Tadeu que só dorme de novo com o peão depois de casada

Poliana Moça

Preocupado, Marcelo pesquisa mais sobre o ‘Heptavírus’; o professor conta à Luísa o quanto o vírus pode ser perigoso para a população. Preocupado, João comenta com Luigi e Kessya, que Éric aparenta estar dominando Poliana. João fala para Poliana que ela está sendo prejudicada por Éric e que ele quer só ajudar. Poliana pede conselhos a Antônio. Bento, Song e Kessya vão a “Luc4Tech” para realizar a seletiva de influencers. Bento toca teclado e as meninas dançam juntas. Eugênia conversa com Davi sobre os questionamentos dos filhos em relação aos pais biológicos.