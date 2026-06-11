Para levar a criançada! Pátio Sesc terá recreação gratuita e programação junina para crianças em junho

O mês de junho será de muita diversão para as crianças no Pátio Sesc, em Campo Grande. Com uma programação gratuita voltada ao público de 3 a 11 anos, o espaço oferecerá atividades recreativas ao longo de todo o mês, proporcionando momentos de lazer, convivência e desenvolvimento por meio de brincadeiras e experiências lúdicas.

As ações acontecem sempre com acompanhamento dos pais ou responsáveis e incluem atividades conduzidas por recreadores, promovendo interação, criatividade e movimento em um ambiente seguro e acolhedor.

A programação será realizada às sextas-feiras, nos dias 19 e 26 deste mês, das 16h às 18h, e aos sábados, nos dias 13, 20 e 27, das 12h às 16h. Também haverá programação na quinta-feira (11), das 12h às 14h.

O destaque do mês fica por conta da edição especial em comemoração ao Dia de Santo Antônio, realizada no dia 13 de junho, das 12h às 16h, no espaço de eventos do Pátio O Shopping do Centro. Esta recreação contará com brincadeiras inspiradas nas festas tradicionais e a dança da quadrilha para as crianças e suas famílias. A orientação é que os participantes aproveitem a ocasião para vestir trajes caipiras e entrar no clima da festa.

A iniciativa integra as ações do Sesc voltadas ao lazer e à valorização das tradições culturais, criando oportunidades para que as famílias compartilhem momentos de diversão e fortalecimento dos vínculos afetivos.

O Pátio Sesc funciona no segundo piso do Pátio O Shopping do Centro, localizado na Rua Marechal Rondon, 1380, em Campo Grande. O atendimento ao público ocorre de terça-feira a sábado, das 10h às 14h30 e das 15h30 às 19h.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3311-4300 e (67) 99838-1371, também disponível via WhatsApp.

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), presidida por José Roberto Tadros.

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