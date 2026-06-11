Munhoz & Mariano sobem ao palco nesta quinta-feira (11) em show na Praça do Rádio

Em entrevista exclusiva, dupla sertaneja fala sobre retorno à Capital, novidades da carreira e emoção de se apresentar em casa novamente

A região central de Campo Grande volta a ser palco de uma das celebrações mais aguardadas do calendário cultural e religioso da Capital. A partir desta quinta-feira (11), a Praça do Rádio recebe a 24ª edição do Arraial de Santo Antônio, reunindo música, tradições populares, manifestações de fé e opções de lazer para moradores e visitantes ao longo de quatro dias de programação gratuita.

Entre os destaques da abertura está o retorno da dupla sertaneja Munhoz & Mariano à cidade onde tudo começou. Os artistas, que construíram uma trajetória de sucesso nacional sem perder as raízes sul-mato-grossenses, sobem ao palco na noite desta quinta-feira para um espetáculo que promete emocionar o público local.

Em conversa exclusiva com o Jornal O Estado de MS, os músicos também adiantaram detalhes sobre os projetos que vêm desenvolvendo e a expectativa para o reencontro com os fãs campo-grandenses.

A história da dupla teve início de forma despretensiosa, quando dois amigos de infância passaram a se apresentar em pequenos estabelecimentos da Capital. O que começou como uma atividade entre amigos rapidamente ganhou a atenção do público e abriu caminho para uma carreira profissional consolidada.

Nos anos seguintes, vieram as gravações, a participação em programas de alcance nacional e o reconhecimento em todo o país, impulsionado por canções que alcançaram grande repercussão nas rádios e plataformas digitais.

Além do show sertanejo, a programação do arraial inclui apresentações musicais de diferentes estilos, celebração religiosa em homenagem ao padroeiro, transmissão esportiva e atrações voltadas para toda a família.

Na sexta-feira, o público poderá acompanhar os shows de Zé Barba e Alex & Yvan. No sábado, haverá exibição da partida entre Brasil e Marrocos, seguida da apresentação do Grupo Samba Pop. O encerramento acontece no domingo, com missa dedicada a Santo Antônio e show da dupla João Marcos & Zé Ronaldo.

Retorno a cidade natal

O retorno de Munhoz & Mariano ao palco do Arraial de Santo Antônio carrega um significado especial para a dupla, que tem uma forte ligação com MS e com o público campo-grandense. Presença frequente em grandes eventos da Capital, os artistas destacam a importância de participar novamente de uma das festas mais tradicionais do Estado.

“Voltar a cantar em Campo Grande é sempre muito emocionante, porque estamos em casa e perto de um público que acompanha nossa trajetória desde o começo. Temos um carinho enorme pelo nosso Estado e pelo Arraial de Santo Antônio, onde já nos apresentamos outras vezes. Estar de volta a essa festa tão importante é motivo de muita alegria e satisfação para nós”, conta Mariano para a reportagem.

Apresentar-se em MS representa um momento especial para Munhoz & Mariano, que veem nos shows realizados no estado uma oportunidade de reencontrar o público que acompanhou os primeiros passos da carreira. A conexão com os sul-mato-grossenses, segundo a dupla, torna cada apresentação mais intensa e repleta de significado, especialmente em Campo Grande, cidade onde construíram parte de sua trajetória.

“Cantar em Mato Grosso do Sul tem um sentimento diferente, porque é a nossa terra e onde tudo começou. Existe uma energia especial quando estamos diante do público daqui, que sempre nos apoiou e acompanhou nossa caminhada. Por isso, voltar a Campo Grande é algo que nos dá muito prazer e faz cada show se tornar ainda mais marcante”, destaca Munhoz.

Trabalhos recentes

A recente parceria entre Munhoz & Mariano e a dupla Matogrosso & Mathias nasceu de uma amizade construída ao longo dos anos e da admiração mútua entre os artistas. A canção “Conselho” marcou o encontro de diferentes gerações do sertanejo e ganhou ainda mais relevância ao ser registrada durante a gravação do projeto audiovisual “Respeito às Modas”, em São Paulo.

“A ideia dessa parceria já vinha sendo conversada há bastante tempo, porque temos uma relação muito próxima com Matogrosso & Mathias. Quando apresentamos a música para eles, a receptividade foi imediata e o convite para a gravação aconteceu naturalmente. Poder dividir esse trabalho com artistas tão importantes para a história da música sertaneja foi uma experiência muito especial e enriquecedora para todos nós”, explica Munhoz.

Entre os lançamentos mais recentes da dupla está a música “Bebum”, gravada em parceria com o cantor Panda. A faixa já fazia parte do radar de Munhoz & Mariano há algum tempo, mas os artistas aguardavam a oportunidade certa para transformá-la em um projeto. A escolha do convidado ocorreu pela identificação com a proposta da canção e pela sintonia musical entre os intérpretes.

“‘Bebum’ é uma música que já chamava nossa atenção há bastante tempo, mas queríamos encontrar o momento ideal e a parceria certa para lançá-la. Quando pensamos no Panda, vimos que ele tinha tudo a ver com a energia da canção e com a proposta do projeto. Mostramos a música para ele, que gostou de imediato e topou participar. A recepção do público tem sido muito positiva, e isso nos deixa ainda mais felizes com o resultado desse trabalho”, detalha Munhoz.

Dia de show!

Essa não é a primeira vez que a dupla realiza show no Arraial de Santo Antônio. Em 2024 Munhoz & Mariano se apresentaram no evento e neste ano a dupla retorna com novidades no repertório e a promessa de um espetáculo renovado para o público campo-grandense. A dupla destaca que o show deste ano foi preparado especialmente para a ocasião, reunindo sucessos da carreira e canções mais recentes que fazem parte de seus novos projetos musicais.

“Quem for ao Arraial vai encontrar um show com novidades em relação à última vez que estivemos aqui. Estamos levando músicas do nosso projeto mais recente, o ‘Respeito às Modas’, além de faixas que contam com participações especiais e que o público tem recebido muito bem. Preparamos uma apresentação especial para tornar esse reencontro com Campo Grande ainda mais marcante”, afirma Mariano.

Para a apresentação no 24º Arraial de Santo Antônio, Munhoz & Mariano prometem um repertório que mistura diferentes fases da carreira. A proposta é proporcionar ao público uma experiência que passe pelos grandes sucessos que marcaram a trajetória da dupla, sem deixar de lado os lançamentos mais recentes e as novidades que vêm sendo apresentadas aos fãs.

“O público pode esperar um show bastante animado e preparado com muito carinho. Vamos relembrar músicas que fizeram parte do início da nossa história, mas também apresentar trabalhos mais recentes. A ideia é equilibrar nostalgia e novidade para criar um momento especial nesse reencontro com o público de Campo Grande durante o Arraial de Santo Antônio”, finaliza Munhoz.

Amanda Ferreira

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