Copa do Mundo impulsiona as vendas no setor de moda feminina com roupas esgotadas em poucos dias

A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 já começou. O torneio terá início no dia 11 de junho e seguirá até 19 de julho, com a partida de abertura entre México e África do Sul, às 16h (horário de Brasília), no histórico Estádio Azteca, na Cidade do México. A Seleção Brasileira estreia dois dias depois, em 13 de junho, às 18h (de Brasília), contra Marrocos.

Enquanto os torcedores se preparam para acompanhar os jogos e apoiar a seleção, a busca pelo visual ideal para entrar no clima da competição também ganha força. Em Campo Grande e nas unidades do interior, já há opções de blusinhas temáticas do Brasil e modelos inspirados no universo do futebol para quem deseja fugir do óbvio e apostar em produções cheias de estilo durante o Mundial, além das tradicionais camisetas de times.

Esgotado em 24 horas

As peças inspiradas na Copa do Mundo têm impulsionado a movimentação no Espaço Delas, em Dourados. De acordo com a gerente da unidade, Rosilene Santos, os itens mais procurados pelas clientes são as camisetas com a palavra “Brasil” em letras coloridas, além de croppeds e bodies estampados com a bandeira nacional. A alta demanda fez com que boa parte dos modelos disponíveis fosse vendida em poucas horas.

“A Copa do Mundo sempre traz um incentivo a mais para as vendas, porque o brasileiro ama essa festa. Em apenas 24 horas, vendemos quase todos os modelos disponíveis. O preço também ajuda, já que todas as peças custam R$40, independentemente da estampa. Muitas empresas têm procurado as camisetas para usar como uniforme nos dias de jogos do Brasil. Aqui, praticamente tudo já saiu, mas recebemos novidades quase todos os dias e o estoque costuma esgotar muito rápido”, destacou.

Para a gerente, acompanhar tendências sazonais, como a moda inspirada na Copa do Mundo, também contribui para atrair novos consumidores e ampliar as vendas tanto na loja física quanto nas redes sociais.

“A Seleção Brasileira talvez não chegue a esta Copa com tanto destaque quanto em outras edições, mas a esperança de conquistar a taça sempre existe. Mais do que a expectativa pela vitória, o que movimenta as pessoas é a oportunidade de reunir amigos e familiares para assistir aos jogos. Esse clima de Copa acaba atraindo clientes que procuram peças temáticas e também outras opções para compor o look, gerando um movimento maior tanto na loja quanto nas redes sociais”, afirmou Rosilene.

Ela destaca que todas as peças estão disponíveis em diferentes tamanhos e que os mesmos modelos comercializados na unidade de Dourados também podem ser encontrados na loja de Campo Grande.

Movimentação alta

Na loja Milua, localizada na Rua Tapes 389º Jardim Leblon , a aproximação da Copa do Mundo também tem refletido diretamente no aumento das vendas. Segundo a empresária Camila Cristina Gomes, a procura por peças com as cores e referências da Seleção Brasileira cresceu significativamente após a divulgação ‘Cetadoido’ que incentivaram o uso de looks temáticos, impulsionando o movimento de clientes e o faturamento da loja.

“O primeiro impacto nas vendas começou logo após a divulgação do ‘cetadoido” em campo grande no mes passado, onde as pessoas poderiam usar propostas inspiradas no Brasil. A partir daí, tivemos um aumento expressivo na procura. As camisetas nos tamanhos M e G estão entre as mais vendidas, com preço de R$39,90, enquanto os modelos no estilo cropped, tamanho P, saem por R$25.Todas as peças podem ser parceladas em até seis vezes sem juros”, contou Camila.

Na avaliação da empresária, acompanhar tendências sazonais, como a moda inspirada na Copa do Mundo, é uma estratégia importante para atrair novos clientes e fortalecer as vendas tanto no ambiente digital quanto na loja física. A expectativa para este ano é positiva, impulsionada pela alta procura registrada semanas antes do início da competição.

“Na última Copa do Mundo as vendas foram excelentes e, neste ano, tudo indica que o resultado será ainda melhor. A procura pelas peças temáticas está muito grande antes mesmo do início dos jogos, o que demonstra o interesse do público em entrar no clima da competição e montar produções inspiradas na Seleção Brasileira”, afirmou.

Muito brilho e cores

Na Aurora Loja localizada na R. Spipe Calarge, 510, a procura por peças com cores e brilho que remetem ao clima festivo da Copa do Mundo tem surpreendido. De acordo com a vendedora Bianca Dauzacker, alguns modelos registraram vendas aceleradas nos últimos dias, especialmente as polos de paetê, que se destacaram entre as preferências das clientes e tiveram o estoque esgotado rapidamente.

“A polo de paetê foi a primeira peça a esgotar, em todas as cores. O estoque acabou em apenas dois dias e já estamos providenciando uma reposição para esta semana. Também recebemos regatinhas, que estão tendo uma saída excelente em todas as tonalidades. A polo de paetê custa R$179, enquanto a regatinha está sendo vendida por R$69,90. As peças são tamanho único, vestindo do P ao G com tranquilidade, além de terem excelente qualidade”, explica Bianca.

Para a equipe da Aurora Loja, acompanhar tendências ligadas à Copa do Mundo tem sido fundamental para impulsionar as vendas e ampliar o alcance da marca entre os consumidores. O interesse pelas peças temáticas começou antes mesmo do início da competição, refletindo tanto no movimento da loja física quanto na procura pelas novidades divulgadas nas redes sociais.

“Tivemos clientes levando as peças de paetê em várias quantidades e em diferentes cores. A procura foi tão grande que muitas consumidoras já garantiram suas peças na pré-venda para não correrem o risco de ficar sem. Inclusive, já temos clientes com reservas confirmadas para a próxima reposição, que chega ainda esta semana”, diz Bianca.

Acessórios

Com a proximidade da Copa do Mundo, a procura por acessórios temáticos tem crescido na loja Bijuterias e Acessórios da Ana Benícia, que assina pessoalmente a produção de todas as peças. Entre os itens disponíveis estão brincos, colares, pulseiras, lenços personalizados e broches, confeccionados artesanalmente com materiais variados, como alfinetes, alicates e outros elementos utilizados no processo criativo.

“A tendência que mais tenho observado é a procura por acessórios versáteis, que permitam entrar no clima da Copa sem perder a identidade visual de cada cliente. As pessoas buscam peças bonitas, confortáveis e que possam ser usadas tanto durante os jogos quanto em outras ocasiões”, conta Ana para a reportagem.

Os acessórios mais procurados pelos clientes são os colares, brincos e broches, impulsionados pela busca por opções que permitam demonstrar o espírito de torcida sem abrir mão da elegância e do estilo.

“A Copa do Mundo costuma trazer um impacto muito positivo para as vendas, aumentando o interesse por acessórios temáticos e pelas cores do Brasil, especialmente para quem deseja compor o visual e celebrar esse momento de forma criativa”, finaliza.

Os acessórios temáticos da Copa do Mundo podem ser encontrados na loja Ana Benícia – Bijuterias e Acessórios, localizada na Rua Antonio Corrêa, nº 35, Sala 16, na Galeria da Beleza, no bairro Monte Líbano. Mais informações sobre produtos, encomendas e novidades podem ser acompanhadas pelo Instagram da loja, no perfil @anabeniciacg.

Amanda Ferreira

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