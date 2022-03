Casos seguem em queda e MS inicia a semana sem óbito por COVID-19

A última semana de março começa com 100 novos casos positivos e zero óbitos por COVID-19 em Mato Grosso do Sul. Desde o início da pandemia foram registrados 523.665 casos no Estado. Os dados são do Boletim Epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgados hoje (28).

Em todo MS, oito municípios contabilizaram novas infecções são eles: Itaporã (66), Campo Grande (19), Paranaíba (7), Dourados (3), São Gabriel do Oeste (2), Água Clara (1), Ribas do Rio Pardo (1), Sidrolândia (1). A média móvel segue em tendência de redução, com indicativo de 454 casos diários na última semana.

Nas últimas 24 horas, não houve novos óbitos por Covid-19, confirmados pela SES. A média móvel de mortes na última semana está em 2,6. O total de óbitos desde o início da pandemia, é de 10.486 mortes, e a taxa de letalidade segue em 2%.

Em relação aos casos ativos em MS, 2.645 pessoas estão em isolamento domiciliar e outras 52 estão hospitalizadas. Desse total, 18 ocupam leitos clínicos e 34 sul-mato-grossenses seguem internados em leitos de UTI..

A taxa global de ocupação de leitos UTI por macrorregião de internação é de 75% em Campo Grande, 53% em Dourados, 47% em Corumbá e 26% em Três Lagoas.

Com informações da SES.