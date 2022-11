Paço Municipal recebe exposição que utiliza folhas de árvores na produção das peças

Encerrando o ano de 2022 com uma última exposição, o projeto Arte no Paço inaugurou nesta segunda-feira (28) a coleção “Movimento Impresso”, que traz as obras de Regiane Spolon para Campo Grande. Até 28 de dezembro, o público poderá admirar e comprar as peças produzidas com folhas de árvores cuidadosamente selecionadas.

“A exposição surgiu em um momento em que eu estava em uma busca interna por autoconhecimento, e a questão das folhas sempre esteve muito presente na minha vida: sempre gostei muito de plantar e ver as plantas germinando. Há cerca de dois anos eu retomei meus trabalhos com cerâmica, e justamente através da impressão de folhas nas peças. E depois de fazer alguns estudos em desenho, trabalhei essas impressões das folhas no papel, utilizando aquarelas e nanquim como uma herança da gravura”, conta Regiane.

A artista ainda compara a marca que as folhas deixam com as nossas impressões digitais, além disso ela explica que passou do papel para as telas quando sentiu necessidade de expandir o trabalho. “Essa exposição tem muito dessa alma, dessa identidade e dessa digital; eu consegui falar de mim através das plantas, misturando técnicas de gravura, desenho, pintura e escultura que resultam nesse trabalho poético”.

Regiane Spolon

Natural de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, Regiane começou a trabalhar com arte aos 12 anos. Formada em Artes Plásticas pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU-MG), trabalhou como docente no curso durante dois anos e meio. Ministrou oficinas de gravura e desenhos e já expôs em Sertãozinho, Ribeirão Preto, Cravinhos, São Paulo, Campo Grande e Lisboa.

Seu primeiro contado com a Capital aconteceu durante a faculdade, quando Regiane era pesquisadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e apresentou um projeto na área de gravuras em um congresso da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Em 2022, abriu o ciclo de exposições da Galeria de Vidro, e agora, ela retorna a Campo Grande encerrando o ano com a coleção “Movimento Impresso.”

SERVIÇO: Exposição “Movimento Impresso”

Local: Paço Municipal; Avenida Afonso Pena, n.º 3.297, Centro;

Data: 28 de novembro até 28 de dezembro;

Entrada Gratuita

As obras estarão à venda e poderão ser retiradas ao fim da exposição.

