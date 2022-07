Festa Julina do Juliano Valera comemora a verdadeira inclusão

Famílias que possuem filhos especiais, com Síndrome de Down, autismo dentre outras patologias provaram neste último sábado (9), como e possível celebrar e trazer resultados surpreendentes de superação. Uma linda festa “Julina” aconteceu no bairro Tiradentes da Capital, organizada pela Instituição Juliano Varela, criada por Malu, mãe do Juliano.

Malu (a direita da foto), acompanhada da amiga e Assistente Social da Instituição, Lú Figueiredo.

“É a celebração de um processo de inclusão de verdade, aqui estamos vivenciando a inclusão verdadeira que eu luto há trinta anos. Eu Malu não aceito mais a inclusão de faz de contas. Hoje é para celebrarmos”, enfatizou a idealizadora deste projeto essencial para as famílias da Capital.

Luiz Henrique Ortega de Oliveira acompanhado de Vita Auko e amiga

“Por meio da instituição o Henrique desenvolveu muito e aqui ocorre a inclusão de verdade, na adolescência uma fase tão delicada ele encontrou todo o apoio e aqui ele participa de todas as atividades, como a banda, tem amigos e sou grata porque aqui é excelente”, concluiu Márcia Ortega, mãe de Luiz Henrique Ortega que chegou na instituição com dois aninhos de idade.

Sabrina, autista, 7 anos se divertiu muito na festa e dançou lindamente

“Há um ano minha filha está aqui e ela melhorou muito o desenvolvimento dela, rendimento, interação com as pessoas. As terapeutas são ótimas, todos são maravilhosos”, contou Marili ,mãe da Sabrina, uma garotinha autista.

Há um ano na instituição Isa realiza um brilhante trabalho

A fonoaudióloga, Isabelle Cristine Ferreira Monteiro falou sobre a emoção em ver os pacientes evoluindo e que a surpreenderam. “Quando eu estava dançando eu queria chorar de emoção, porque eu acompanho ele todos os momentos, os bons e de crises e tem pacientes que nos ensaios já nos pegaram de surpresa. E sem dúvida a dança também é uma forma importante de inclusão”, contou Isa, como carinhosamente é chamada por seus alunos.

Foi possível ver os profissionais e pais unidos que enfrentam os desafios, provarem que é possível a diversão no arraiá organizado pela Associação Juliano Varela, que há 30 anos luta pela causa Down e há dois anos vem oferecendo toda a estrutura para crianças autistas. Uma linda festa que contou com o lucro arrecadado nas praça de alimentação criada em prol da instituição.

Houveram apresentações de dança, as crianças estavam felizes, sorridentes brincando, muita música e alegria, brincadeiras como pescaria e bola ao alvo.

Hoje mais de 500 crianças e adolescentes são atendidos pela instituição, que vem se tornando referência. Na Capital hoje existe dois prédios, aonde as crianças recebem aulas especializadas, atendimentos apropriados com terapias, fonoaudiologia, esporte, atendimento jurídico dentre outros como o consultório odontológico recentemente inaugurado, mas que ainda possuem filas de espera devido a grande demanda e a ausência de políticas públicas no Estado para estas famílias.