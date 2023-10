Os Filhos de Campo Grande lançam novo clipe com Jads e Jadson

O trio sertanejo Os Filhos de Campo Grande lançaram, na quinta-feira (5 ), o videoclipe da música “Entrada Franca” com participação especial da dupla Jads e Jadson. A canção inédita vem no ritmo batidão sertanejo universitário e, pode ser conferida, nas plataformas digitais e redes sociais dos próprios artistas, além de rádios de todo o Brasil.

Essa é a primeira gravação do trio após a pandemia. A música fará parte do DVD, previsto para ser gravado, ainda neste ano, em Campo Grande. Além do videoclipe, a novidade fica por conta do integrante, Castilho, que agora compõe o trio ao lado de Jorjão e Rafael.

Sobre o videoclipe, Jorjão diz que tem um significado especial. “Marca o início de mais uma etapa na nossa carreira. Também é uma satisfação muito grande gravar com Jads e Jadson, que aceitaram prontamente nosso convite”, comenta o cantor.

A letra de “Entrada Franca” relata alguém que não consegue esquecer o grande amor perdido. Que, entre um gole e outro, revive a saudade através das lembranças e fotos. Apesar de tudo, ainda sonha com a volta do casal.

No início, violões com solos acompanham um dueto vocal suave. Só no refrão, quando sobe o tom da voz, ocorre gradativamente a entrada dos outros instrumentos, dando forma ao batidão. Na segunda parte, a canção ganha a tonalidade vocal grave, no estilo raiz, bruto, característico de Jads e Jadson.

A produção musical ficou por conta de Alex Mesquita, que atuou em todos os discos do trio campo-grandense. Já a produção do videoclipe foi de Vinicius Calazans. “Entrada Franca” é de autoria de Rayane Santos e Rafaela Miranda (da dupla Rayane e Rafaela) juntamente com Valéria Costa.

Trio referência

O trio Os Filhos de Campo Grande tem longa trajetória na música sertaneja, sendo considerado o pioneiro do estilo universitário. Tudo começou em 1997, quando quatro jovens, sendo três universitários, resolveram se unir para animar as festas entre os estudantes locais.

Com característica própria, os músicos deram uma dinâmica mais rápida e animada ao sertanejo tocado na época. O estilo inovador agradou os estudantes, formando ali um público fiel. Foram mais de dez anos, como atração principal nas barracas universitárias da Exposição Agropecuária de Campo Grande (Expogrande), uma das maiores feiras do Centro-Oeste.

Logo, consolidou-se o sucesso regional. Com isso, “Os Filhos” passaram também a ser referência entre as novas duplas que surgiam na região. Ao todo são quatro discos gravados e quatro singles lançados com videoclipes, ao longo de 26 anos de história.

Serviço

Música: Entrada Franca

Artista: Os Filhos de Campo Grande

Participação: Jads e Jadson

Local: Plataformas digitais e redes sociais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: