Pantaneta 2023: Léo Santana e Chiclete com Banana agitam carnaval fora de época

O maior Carnaval fora de época de Mato Grosso do Sul, a Pantaneta, está chegando este ano com dois dias de folia na cidade de Aquidauana, a 125 quilômetros de Campo Grande. O festival tem mais de 20 anos de tradição e este ano traz Léo Santana, Paolla, Chiclete com Banana e mais.

Desde 1997, este festival tem sido um dos mais aguardados em todo o Estado, e neste ano ele vem com força total. Com grandes nomes da música nacional, a Pantaneta 2023 promete muita alegria e divesão para todas as idades.

Em parceria com a Better Shows, NFM e Arena Show, o festival acontecerá em 2 dias de folia na próxima semana, nos dias 6 e 7 de outubro, e promete ser marcado por muita música de qualidade e diversão.

Com o patrocínio da Agência de Viagens Check In Turismo, a Pantaneta 2023 traz uma novidade incrível para os foliões: ônibus com saída de todas as cidades do estado! A agência Check In oferece uma experiência completa e única para os foliões, garantindo o conforto e a segurança durante todo o trajeto.

Confira os artistas confirmados no evento:

Dia 6 de outubro (sexta-feira):

Léo Santana

Matheus Kruz

Paolla

Dj Jackson Seballo

Dia 7 de outubro (sábado):

Chiclete com Banana

Resenha Play

Koisabamba

Dj Jackson Seballo

Assim, a Pantaneta se compromete em entregar um festival com momentos inesquecíveis em uma incrível estrutura, garantindo um evento de sucesso e com um público muito maior que do ano passado.

A entrada será gratuita na área pipoca, mas também serão oferecidos convites para o abadá e bangalô individuais para aqueles que desejam curtir os shows com mais conforto e exclusividade.

Para aqueles que já adquiram os ingressos, a retirada dos abadás terá início no dia 03 de outubro, nos seguintes locais:

Campo Grande: Conveniência Zero67 – R. Dr. Arthur Jorge, 1703 – Centro, das 16h às 21h30.

Aquidauana: Loja Casa Branca – R. 7 de Setembro, 708 – Centro, das 09h às 17h30.

Os interessados em participar do evento podem adquirir os ingressos pelo site oficial da Pantaneta: www.pantaneta.com.br, ou nos postos de venda.

Leia mais: