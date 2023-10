Pais e responsáveis esperam gastar em média R$ 200 com os presentes

Na Capital, data deve movimentar R$ 93,79 milhões, segundo estimativas da Fecomércio

Para fazer a alegria da criançada no Dia das Crianças, na próxima semana (12), os pais e responsáveis pretender gastar, em média, R$ 191,70, conforme levantamento do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS. Na lista de presentes, brinquedos está no topo, com 54,83% da intenção de compras, seguido por peças de roupas, com 38,29% como opção de presente

De acordo com o economista Odirlei Dal Moro, a data gera resultados positivos para a economia, tendo em vista que no ano anterior o gasto médio foi de R$ 184,41 com reajuste de IPCA. No entanto, o valor estimado para o gasto médio em 2023 foi R$ 191,70, com presentes.

“O feriado do Dia das Crianças e da padroeira naturalmente movimenta o comércio. É nas épocas de feriados que os setores atrelados ao turismo ganham mais. Também é comum presentear as crianças em tal dia, o que beneficia o setor de brinquedos. Entretanto, o valor médio de presente de R$ 191,70 é elevado, a meu ver. Embora os presentes tenham lá sua importância, o afeto não tem preço e é o presente mais valioso a dar a um filho”, reforça o professor de ciências econômicas.

O especialista orienta ainda aos pais para aproveitar a oportunidade e envolver o filho no processo de escolha do presente, mostrando que há um limite para o gasto, o que indiretamente ensina sobre educação financeira. “Cabe aos pais presentear seu filho,caso queira, mas respeitando os limites que a renda impõe. Interessante não deixar a data passar em branco, por vezes um presente simples é capaz de atender à satisfação do filho, sem necessariamente ter que gastar muito”, completa

Aquele brilho nos olhos da criança ao ser presenteada em seu dia, não tem preço para a vendedora Amanda Caroline Ortega, 27. Ela afirmou que deve gastar em torno de R$ 200, tudo para atender o desejo da filha de 4 anos.

“Essa boneca é presente da avó da minha filha, que não mora aqui e mandou o dinheiro para que eu comprasse para ela. Já eu vou comprar uma cesta de chocolates da Cacau Show a pedido dela, que já andei pesquisando e custa R$ 189”, destaca.

Ambiente favorável ao lucro

O Dia das Crianças, na próxima quinta-feira (12), é aguardado com grande expectativa por diversas atividades econômicas. Isso porque a movimentação será 26% maior do que em 2022, ainda segundo pesquisa da Fecomércio. Além de presentear as crianças, as comemorações na data prometem aquecer a economia em R$ 32,5 milhões. O gasto médio com as festividades será de R$ 137,11.

“Economicamente falando, trata-se de um período em que as vendas no comércio tendem a crescer. Isso em diversos segmentos. Além disso, o dinheiro gasto gira na economia, criando renda em outros setores também”, esclarece o economista.

Aqui em Mato Grosso do Sul, o feriado será prolongado, já que no dia 11 é celebrada a Divisão do Estado. Esse é outro fator vantajoso para o cenário econômico, já que essa folga extra possibilita que os consumidores invistam também nas comemorações, 41,15% disseram que vão passar o dia reunido com a família/criança e comprar ingredientes para preparar uma refeição

Já 16,15% pretendem ir ao shopping comemorar. Outra parcela de 14,58% vai comemorar com um passeio, outros 13,54% vão, no dia, em uma lanchonete/ restaurante/ sorveteria.

