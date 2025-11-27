“Os Encantos de Aurora” é homenagem de avó a vínculos familiares na literatura infantil

Obra de Mara Calvis ganha nova reimpressão e passa a integrar bibliotecas públicas e o catálogo digital do Estado

Há histórias que nascem do imaginário, e há outras que brotam diretamente do coração. Em Os Encantos de Aurora, Mara Calvis transforma o amor pela neta mais nova em um conto de fadas contemporâneo, construído em versos leves e luminosos. Cada página abre caminho para uma infância feita de encantamento, laços familiares e descobertas, um universo onde a ternura é protagonista e os pequenos gestos revelam grandes sentimentos. A obra volta a circular em nova reimpressão dentro do Projeto Leia MS, que devolve ao público livros já publicados e fortalece a literatura sul-mato-grossense.

Assim como ocorre com as obras contempladas pelo Edital nº 6 – Leia MS, dentro da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura), Os Encantos de Aurora recebeu uma nova tiragem: 100 exemplares foram destinados ao SEBP/MS (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas), ampliando o acesso ao livro em diversas cidades. Outros 100 exemplares foram entregues à autora, reforçando o vínculo da obra com leitores, escolas e espaços de mediação literária.

Além da reimpressão física, o livro também ficará disponível gratuitamente em formato digital no aplicativo MS Digital, na aba Leia MS, por dois anos. Como contrapartida, Mara preparou materiais de apresentação e mediação, aproximando educadores, crianças e famílias da narrativa poética que inspira o livro.

Em Os Encantos de Aurora, Mara celebra não apenas a magia da infância, mas a força dos laços afetivos que atravessam gerações. A obra carrega as presenças que formam sua própria história, como a bisa Izolina e a tataravó Júlia, e as transforma em personagens doces, que acompanham Aurora em sua pequena grande aventura.

Para Mara Calvis, escrever este livro foi também um ato de memória e amor: “Aurora é luz, presença e continuidade. Este livro nasceu para registrar a beleza de vê-la crescer cercada pela nossa família, pelas histórias que recebemos e pelas que ainda vamos criar juntas”, afirma.

As ilustrações de Benes ampliam o encanto da narrativa, trazendo cor, movimento e emoção às cenas, e convidando leitores de todas as idades a caminhar pelo universo da menina que inspira a autora. Com poesia simples e imagens envolventes, Os Encantos de Aurora celebra a infância, a imaginação e os laços familiares.

Leitores interessados em obter exemplares da obra podem entrar em contato com a editora Vida Produções https://bit.ly/VidaProducoes.