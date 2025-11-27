Ciclo de palestras da ASL encerra ano de 2025 com reflexões sobre língua e literatura

Os Chás Acadêmicos e as Rodas Acadêmicas serão retomados pela ASL a partir de março de 2026

A ASL (Academia Sul-Mato-Grossense de Letras) recebe nesta quinta-feira (27), o escritor e pesquisador Godofredo de Oliveira Neto, membro ABL (Academia Brasileira de Letras), para uma noite de reflexão e literatura, na última edição de 2025 do projeto Chá Acadêmico. O tema da palestra ‘Língua e literatura de expressão portuguesa: identidades e encontros’, é, conforme o próprio autor, “abeirar-se da oralidade vai ser a contribuição fundamental da literatura brasileira para a construção de uma identidade nacional”.

O presidente da ASL, Henrique de Medeiros, ressaltou a importância da presença de Godofredo de Oliveira Neto e de outros imortais da ABL ao longo de 2025, na ASL, provocando uma integração literária entre o público ligado à educação e cultura em Mato Grosso do Sul. Para Henrique, o projeto deste ano incentivou “uma discussão literária fundamental para o desenvolvimento social, pois estimulou a empatia, expandiu a visão de mundo e aprimorou a capacidade de pensar criticamente”.

Além da palestra, o Chá Acadêmico de novembro contará com as ações conjuntas com a UFMS e a Confraria Sociartista, promovendo expressões artísticas visuais e musicais. A noite será encerrada com uma apresentação musical no foyer da ASL, durante a confraternização entre o público e os imortais presentes.

O autor

Escritor, professor universitário e pesquisador, Godofredo de Oliveira Neto é catarinense e membro da ABL (Academia Brasileira de Letras), onde ocupa a cadeira n.º 35. Sua formação acadêmica inclui graduação em Letras e em Relações Internacionais pela Universidade de Paris (Sorbonne), onde também concluiu o mestrado. É doutor em Letras pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), instituição na qual atua como professor titular desde 1980.

Publicou mais de 28 livros, entre romances, contos e crônicas. Entre os títulos mais reconhecidos estão O Bruxo do Contestado (1996), Menino Oculto (2005), finalista do Prêmio Jabuti, Amores Exilados (2011) e A Ficcionista (2013). Também escreveu literatura infantil, como Ana e a Margem do Rio (2002), obra recomendada pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil.

Godofredo ministrou cursos e conferências em universidades como Sorbonne, Stanford, Georgetown e Ca’ Foscari. É pós-doutor pela Georgetown University e membro de diversas instituições culturais, como a Academia Carioca de Letras, o PEN Clube do Brasil e a Academia Europeia de Ciências, Letras e Artes. Recebeu condecorações como a Medalha Euclides da Cunha (ABL) e a Medalha Cruz e Sousa (SC).

Espaço para as artes visuais

A noite contará ainda com a participação da Confraria Sociartista, que integra o projeto “Arte na Academia”, com intervenções visuais ao vivo de duas de suas artistas visuais convidadas.

Uma das participações é de Luciana Rondon, que além de artes visuais é autora do livro ‘Motivando Sempre’ e coautora dos livros ‘Planejamento estratégico para a vida’; ‘Vida: inspiração dos guardiões do farol’; ‘101 Reinvenções, um estudo sobre a influência da linguagem do poeta Manoel de Barros na criação literária do Estado do Mato Grosso do Sul’. Suas pinturas estão presentes no livro “No Mundo Encantado de Luciana”. É

Artista visual desde 2018 e já expôs em diversas instituições e mostras de artes.

O evento também contará com a participação de Walter Lambert, artista visual e designer cuja obra contemporânea parte da premissa de que “tudo pode ser transformado e reaproveitado”. Ele se apropria dos componentes de computadores e seus periféricos, que se transformaram em sucata eletrônica, para criar não apenas uma nova expressão estética, mas um espaço para reflexão do descarte sustentável. As obras do artista são um registro contemporâneo de uma sociedade cuja tecnologia avança em ritmo acelerado, produzindo novos hábitos e moldando o futuro.

Muita música

Em parceria com a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), o projeto “Movimento Concerto” também estará presente, com a vertente “Música Erudita e suas Fronteiras”, ampliando o diálogo entre literatura e música.

Opus Vivare é o participante de novembro; o grupo, idealizado pelo violonista Evandro Dotto, tem como principal propósito difundir a música de concerto em diferentes espaços. Desde sua criação, o grupo já realizou mais de 30 concertos em Campo Grande e no interior do Estado. Formado por profissionais consolidados e atuantes no cenário musical sul-mato-grossense, o grupo tem em sua formação principal o violonista Evandro Dotto – mestre em música, premiado em concursos e participante de festivais internacionais, também professor, produtor e pesquisador – e a soprano Bianca Danzi, acompanhados por instrumentista melódico convidado ou outra cantora. Assim, nesta edição Evandro Dotto, Bianca Danzi e Mara Brandão receberam o convite para estrear mais duas obras de Marcelo Fernandes, desta vez com dois poemas do acadêmico Henrique de Medeiros e um do acadêmico Rubenio Marcelo.

Após a palestra, haverá confraternização do público com os Acadêmicos no foyer. Durante esse momento, haverá apresentação musical de flauta e piano. Philip Andara é o flautista de sólida trajetória artística. Já se apresentou no Chile, Argentina, Paraguai e Portugal, além de ter integrado a programação da Expo Dubai em 2022, levando a música brasileira a um dos maiores palcos culturais do mundo. Maria Rita Gonçalves de Oliveira é pianista e tecladista formada pelo Conservatório Dramático e Musical de São Paulo; integra a Orquestra Sinfônica de Campo Grande e também atua como diretora musical em teatro infantil e é educadora há mais de uma década, com destaque para sua versatilidade e sensibilidade artística.

Futuro

Os Chás Acadêmicos e as Rodas Acadêmicas serão retomados pela ASL em março de 2026, quando será divulgada a programação anual da Academia. Este ano trouxe para palestras, pela Academia Brasileira de Letras – ABL -, os imortais Antônio Carlos Secchin, Edgard Telles Ribeiro, Geraldo Carneiro, Godofredo de Oliveira Neto, Jorge Caldeira e Ricardo Cavaliere. Em suas Rodas, homenageou os saudosos imortais da ASL Abílio de Barros, Augusto César Proença, Hernâni Donato e Oliva Enciso.

O “ABL na ASL” foi discutido em 2023 no Festival América do Sul Pantanal em Corumbá e se desenvolveu em reuniões entre o presidente da ASL, o secretário da SETESC (Secretaria Estadual de Cultura, Esporte e Turismo), Marcelo Ferreira Miranda, e o diretor-presidente da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) Eduardo Mendes. Com a decisão do apoio da FCMS à Literatura, a ASL vem realizando as atividades também com Belas Artes, tendo música e artes visuais interligadas nas ações literoculturais com parcerias da Academia com a UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e a Confraria Sociartista.

Serviço: O Chá Acadêmico ‘ABL na ASL, Palestras Imortais’ será realizado nesta quinta-feira (27), com participação do imortal Godofredo de Oliveira Neto, que trará a palestra ‘Língua e literatura de expressão portuguesa: identidades e encontros’. O evento começa às 19h30, no Auditório da ASL, Rua 14 de Julho, n.º 4653 (Altos do São Francisco), de forma gratuita.