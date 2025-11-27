PF deflagra Operação Entre Amigos para investigar esquema ligado a apreensão de 530 kg de cocaína

Foto: divulgação
Foto: divulgação

A PF (Polícia Federal) desencadeou na manhã desta quinta-feira (27) a Operação Entre Amigos, cumprindo oito mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. A ação é um desdobramento da Operação Piloto Fantasma, deflagrada em 14 de setembro de 2023.

A investigação teve início após a apreensão de aproximadamente 530 quilos de cocaína em uma aeronave no dia 18 de janeiro de 2023, no município de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). A droga estava escondida dentro do avião, e o caso levou à identificação de um esquema complexo de tráfico aéreo.

Nova fase mira apoio logístico e lavagem de dinheiro

A Operação Entre Amigos busca aprofundar a apuração sobre a possível participação de terceiros nos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro. Segundo a PF, há indícios de que pessoas ainda não identificadas atuaram na movimentação financeira utilizada para ocultar a origem e o destino dos valores ilícitos provenientes do tráfico.

Os mandados foram cumpridos em quatro cidades: Balneário Camboriú, Itajaí e Itapema, em Santa Catarina, além de Campo Grande (MS).

A PF informou que as diligências realizadas nesta fase da operação irão subsidiar novas linhas investigativas. O objetivo é identificar todos os envolvidos no esquema e responsabilizá-los criminalmente.

As apurações seguem em andamento e podem resultar em novas fases da operação, conforme o avanço das análises de documentos, dispositivos apreendidos e movimentações financeiras.

 

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Mais dois integrantes da quadrilha acusada de furtar condominio de luxo em Nova Andradina são presos

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *