PF deflagra Operação Entre Amigos para investigar esquema ligado a apreensão de 530 kg de cocaína

A PF (Polícia Federal) desencadeou na manhã desta quinta-feira (27) a Operação Entre Amigos, cumprindo oito mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. A ação é um desdobramento da Operação Piloto Fantasma, deflagrada em 14 de setembro de 2023.

A investigação teve início após a apreensão de aproximadamente 530 quilos de cocaína em uma aeronave no dia 18 de janeiro de 2023, no município de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). A droga estava escondida dentro do avião, e o caso levou à identificação de um esquema complexo de tráfico aéreo.

Nova fase mira apoio logístico e lavagem de dinheiro

A Operação Entre Amigos busca aprofundar a apuração sobre a possível participação de terceiros nos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro. Segundo a PF, há indícios de que pessoas ainda não identificadas atuaram na movimentação financeira utilizada para ocultar a origem e o destino dos valores ilícitos provenientes do tráfico.

Os mandados foram cumpridos em quatro cidades: Balneário Camboriú, Itajaí e Itapema, em Santa Catarina, além de Campo Grande (MS).

A PF informou que as diligências realizadas nesta fase da operação irão subsidiar novas linhas investigativas. O objetivo é identificar todos os envolvidos no esquema e responsabilizá-los criminalmente.

As apurações seguem em andamento e podem resultar em novas fases da operação, conforme o avanço das análises de documentos, dispositivos apreendidos e movimentações financeiras.

