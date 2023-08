Orquestra Sinfônica Municipal de Campo Grande abre temporada 2023 do Movimento Concerto

A Orquestra Sinfônica Municipal de Campo Grande dará início há temporada 2023 do Movimento Concerto com uma emocionante homenagem a um dos maiores compositores brasileiros. Os amantes da música clássica terão a oportunidade de desfrutar do espetáculo em homenagem à obra do renomado músico, compositor e arranjador César Guerra-Peixe, no dia 16 de maio, às 20h, no Teatro Glauce Rocha.

O concerto será aberto ao público interno e externo, e aqueles que desejarem poderão contribuir com a doação voluntária de um quilo de alimento não-perecível. Essa iniciativa solidária visa ampliar os benefícios já proporcionados pela música. Marcelo Fernandes, pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte, ressalta: “Todos sentimos satisfação em poder ajudar, levando alimento para aqueles que mais precisam. Dessa forma, a doação é importante tanto para quem doa quanto para quem recebe”.

Os alimentos arrecadados serão destinados a instituições de assistência social cadastradas junto à Universidade.

Do erudito ao popular, a apresentação será uma jornada pela diversidade musical presente na obra de César Guerra-Peixe. Como estudioso da música brasileira, o compositor criou peças em diversos estilos musicais. Eduardo Martinelli, maestro da Orquestra Sinfônica Municipal, destaca: “Executaremos obras que possuem características armoriais, incluindo algumas que fazem referência direta à nossa região. Guerra-Peixe compôs um poema sinfônico chamado ‘Retirada da Laguna’ e vamos apresentar trechos dessa grande obra. Teremos dois temas dessa composição: ‘Pantanais’ e ‘Morte do Guia Lopes'”.

O maestro explica que o movimento armorial, no qual Guerra-Peixe se envolveu, foi idealizado pelo escritor Ariano Suassuna e incorporou elementos da música popular nordestina, tornando-se uma das formas mais genuínas de composição da música brasileira. Além das composições de César Guerra-Peixe, também serão executadas obras de outros renomados compositores brasileiros, como Cussy de Almeida, Clóvis Pereira, Waldemar de Almeida e Capiba.

Prepare-se para uma noite única, onde a música clássica e a riqueza cultural brasileira se encontram em harmonia, em uma homenagem memorável a um dos grandes mestres da música do nosso país.

Com informações da PROECE.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.