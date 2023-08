Com R$ 5 milhões em recursos do MEC, UFMS amplia segurança e acessibilidade

Com o início da liberação de recursos financeiros do Ministério da Educação (MEC) e do Governo Federal em 2023, a Universidade está ampliando os postos de segurança e os investimentos para atender o Plano de Acessibilidade na Cidade Universitária e em todos os câmpus.

São benefícios apontados pela comunidade universitária no processo de Avaliação Institucional que incluem requalificação de vias, calçadas e rotas acessíveis com piso tátil, rampas de acesso, adequações de balcão atendimento e banheiros acessíveis, além de manutenção nas estruturas, recapeamento e segurança.

Segundo o reitor Marcelo Turine, a liberação de R$ 5 milhões de recursos do MEC está possibilitando o avanço nas melhorias planejadas. Um dos exemplos mais significativos é a calçada da rua Portuguesa, ao lado do Estádio do Morenão, na Cidade Universitária.

A obra é um pedido da própria comunidade universitária há 20 anos, já que a rua é uma importante via de acesso à avenida Senador Mendes Canale, onde ficam localizados condomínios residenciais. “Um sonho de muito tempo que estamos conseguindo alcançar agora, com calçada acessível e cercamento do estacionamento do Morenão para dar maior segurança a comunidade universitária”, comemora o reitor.

O pró-reitor de Administração e Infraestrutura, Augusto César Malheiros, explica que foi feito o investimento de aproximadamente R$ 300 mil e a previsão é de que a obra seja finalizada até o final do mês. A calçada será construída em 400 metros de extensão.

A calçada vai facilitar a rotina dos estudantes, que deixarão de andar na rua/pista de veículos – uma prática arriscada, mas que era adotada por muitos. “Não tinha calçada, tinha mato e um barranco, os estudantes, técnicos e professores andavam pela rua o trajeto todo. A sede do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sista/UFMS) é ao lado desta obra e muito vai facilitar a acessibilidade. Foi feito serviço de terraplanagem com ajuda do Exército”, detalha o pró-reitor Augusto.

Segundo o pró-reitor de Assuntos Estudantis, Albert Schiaveto de Souza, o calçamento das laterais da rua foi uma demanda da comunidade universitária na Avaliação Institucional. “Temos estudantes que moram no entorno da UFMS e próximos à rua Portuguesa. É uma rua movimentada e nos causava preocupação”, diz.

Além de proporcionar segurança, o calçamento ainda promoverá acessibilidade aos estudantes que, antes, tinham que vir até a Universidade por outras rotas. “É um calçamento especial, asfáltico, vai ter também o piso tátil para garantir a acessibilidade dos nossos estudantes que têm deficiência visual e precisam de uma rota acessível. Vai ser uma entrega muito importante da administração da UFMS”, ressalta o pró-reitor Albert. Acesse também: Petrobras reduz em R$ 8,97 o preço do botijão de gás e R$ 0,44 o valor da gasolina