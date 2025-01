Orquestra Fraternidade sem Fronteiras abre inscrições para aulas de graça de música

São 55 vagas em quatro polos localizados em diferentes bairros de Campo Grande

O projeto Orquestra Fraternidade sem Fronteiras, da Organização humanitária Fraternidade sem Fronteiras (FSF), está com inscrições abertas para aulas de graça de música em quatro polos em Campo Grande – MS. Ao todo são 55 vagas, sendo 20 para o pólo localizado no bairro Inápolis, 10 para o Danúbio Azul, 15 para o Itamaracá e 10 para o Aero Rancho.

Podem se inscrever crianças e jovens de sete a 14 anos em situação de vulnerabilidade social, que terão aulas gratuitas de instrumentos, teóricas e práticas, e em conjunto. As vagas são preenchidas mediante um cadastramento social com informações sobre o contexto familiar da criança.

A Orquestra oferece a oportunidade de os alunos conhecerem e tocarem até oito tipos de instrumentos: violino, viola clássica, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta e clarinete. Em 2024, o projeto terminou as atividades com 57 crianças que realizaram as aulas e apresentações musicais.

“Em 2025, a Orquestra Fraternidade sem Fronteiras terá capacidade para atender até 112 crianças. E graças aos padrinhos e madrinhas do projeto, que viram e se motivaram com os resultados dos nossos acolhidos, recebemos um aporte de investimento que nos permitiu a compra de novos instrumentos e assim, a abertura de novas vagas e o crescimento das atividades”, afirma o coordenador do projeto, Leonardo Camy.

As aulas devem começar em fevereiro, são gratuitas e realizadas duas vezes por semana em cada polo.

“O nosso maior objetivo é trazer a criança e jovens para o contexto da cultura, da arte, envolta na missão da fraternidade. Entendemos que o projeto é uma senda positiva no caminho deles, onde muitas vezes podem estar vulneráveis a situações perigosas, como as drogas. Portanto, mais que uma aula de música, é oferecer uma oportunidade de contato com os valores de bem”, conclui Leonardo.

Serviço

Inscrições:

Polo Aero Rancho

Data da inscrição: 20/01/2025 (segunda-feira);

Horário: das 10h às 12h e das 14h às 16h;

Local: Rua Independente, Nº426, Aero Rancho (Centro Espírita Vinha de Luz);

Vagas abertas: 10, para os instrumentos de violino e viola clássica

Polo Inápolis

Data da inscrição: 21/01/2025 (terça-feira);

Horário: das 10h às 12h e das 13h às 15h;

Local: Rua Paraibana, Nº111, Jd. Inápolis (Núcleo Industrial);

Vagas abertas: 20, para os instrumentos de Violoncelo, Flauta transversal, Clarinete e Flauta doce.

Polo Danúbio Azul

Data da inscrição: 22/01/2025 (quarta-feira);

Horário: das 10h às 12h e das 14h às 16h;

Local: Rua Wagner Jorge Borttoto Garcia, Nº1705, Vila Danúbio Azul (Centro Espírita Amizade);

Vagas abertas: 10, para os instrumentos de violino e viola clássica

Polo Itamaracá

Data da inscrição: 23/01/2025 (quinta-feira);

Horário: das 10h às 12h e das 14h às 16h;

Local: Rua Maçaranduba, Nº19, Jd. Itamaracá (Centro Espírita Dona Branca Mendonça);

Vagas abertas: 15, para os instrumentos de violino e viola clássica

Informações: 4003 – 5538

Sobre a Orquestra Fraternidade sem Fronteiras – atua em polos de Campo Grande/MS com aulas gratuitas de música com instrumentos de cordas (violino, viola clássica, violoncelo e contrabaixo acústico) e sopro (flauta doce, flauta pífano, flauta transversal e clarinete). Conforme os alunos evoluem no aprendizado musical, eles passam a integrar a Orquestra e a participarem das apresentações.

O projeto tem uma campanha permanente para arrecadação de novos instrumentos para atender novos alunos acolhidos. Podem ser doados: violino, viola clássica, violoncelo, contrabaixo acústico, clarinete e flauta transversal. Para quem for doar, os instrumentos devem ser entregues na Sede da FSF, localizada na Rua Praia da Pituba, 53, Jardim Autonomista – Campo Grande – MS, no horário entre 8h30 e 18h (horário de Brasília).

Também podem ser feitas doações financeiras pelo link: https://fraternidadesemfronteiras.colabore.org/doeorquestra

Com informações da assessoria de imprensa FSF

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais