Arquitetura do Bioparque Pantanal é destaque em site internacional

O maior aquário de água doce do mundo chama a atenção dos visitantes por sua arquitetura inovadora projetada por Ruy Ohtake. A construção elíptica rodeada pelo verde do Parque das Nações Indígenas é um desenho expressivo na paisagem da cidade. No início deste ano, o Bioparque Pantanal ganhou destaque no site internacional Arch Daily, com fotos de Paul Clemence, fotógrafo brasileiro premiado internacionalmente.

Por meio da fotografia, Clemence capturou momentos onde criou conexões entre cultura, lazer e arquitetura, e proporcionou em suas imagens sequências lógicas e equilíbrio de cores e texturas. O trabalho transmitiu autenticidade, com uso de elementos com luz e sombra, construindo uma identidade visual própria. As lentes de Paul já capturaram construções como o Palácio do Itamaraty e também edifícios em Nova York.

Admirador do trabalho de Ruy Ohtake, o fotógrafo relata o sentimento de registrar o empreendimento turístico. “Eu diria que o desafio é não se perder na maravilha visual e espacial, mas sim transformar esse sentimento em inspiração. São muitos detalhes e espaços interessantes, estar ali foi como uma criança numa loja de brinquedos”.

Diretora-geral do Bioparque, Maria Fernanda Balestieri celebrou o destaque do empreendimento e parabenizou o fotógrafo pelos registros. “Mais uma vez o Bioparque é destaque internacional, o espaço não só transmite conhecimento e experiência, mas também reflete a riqueza do Pantanal pelas linhas e formas, características de Ruy Otcke. Registrar de forma autentica e tanta expressividade é um diferencial de Paul, para nós foi um privilégio ter uma documentação visual tão belíssima do nosso espaço”.

O design de Ohtake é caracterizado por sua forma alongada e curvilínea, projetada para se harmonizar com as paisagens urbanas e naturais ao redor. A fachada metálica da estrutura e suas linhas fluidas refletem o estilo arquitetônico característico de Ohtake, que frequentemente combina geometrias arrojadas com materiais contemporâneos.

Conhecido por projetos como o Hotel Unique em São Paulo, Ohtake idealizou o Bioparque como um espaço funcional para pesquisa e educação, além de um marco para a região. O edifício inclui áreas para exposições, um auditório, uma biblioteca dedicada à cultura do Pantanal e instalações de pesquisa equipadas com laboratórios e salas de aula, oferecendo uma plataforma para estudos científicos e interação com o público.

Veja aqui as fotos.

Por agência de Notícias

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram