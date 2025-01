Caminhoneiro morre após grave acidente na BR-163, em Mundo Novo

Um homem, identificado como Rudinei Rigo, de 40 anos, morreu após um grave acidente envolvendo duas carretas na BR-163, entre Mundo Novo e Eldorado, no interior de Mato Grosso do Sul. O caso ocorreu no fim da tarde dessa quinta-feira (16).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima conduzia uma carreta Volvo em direção ao município de Mundo Novo para Eldorado, enquanto a segunda carreta Scania, conduzida por um motorista, de 34 anos, identificado como Jaison Dreher Folle, conduzia no sentindo contrário.

Conforme ainda as informações, em determinado trecho da ponte sobre o rio Iguatemi, Jaison teria tentado desviar de um buraco e acabou invadindo a pista contrária, fazendo com que Rudinei jogasse a carreta próximo ao guard rail para fugir do acidente. No entanto, o semirreboque da Scania acabou atingindo a frontal do Volvo, causando a morte da vítima.

Equipe da CCR MSVia foi acionada, mas ao chegar no local Rudinei já não apresentava mais sinais vitais. A vítima ficou presa nas ferragens da carreta.

Além da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local do acidente. O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.