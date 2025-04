O maior tributo brasileiro ao Queen desembarca em Campo Grande em maio com megashow que revive os clássicos da lendária banda britânico

Como já dizia Freddie Mercury, “the show must go on!”. Seguindo à risca o espírito do eterno ídolo do rock, o maior tributo ao Queen do Brasil chega a Campo Grande no dia 17 de maio, no Sunset Growler Station com o espetáculo Opera Queen. A apresentação irá recriar com fidelidade e emoção a grandiosidade, energia e os grandes clássicos de uma das bandas mais icônicas de todos os tempos.

Produzido pela João Tadeu Produções, o espetáculo Opera Queen será uma imersão no universo da lendária banda britânica. Com figurinos emblemáticos, iluminação impactante e os riffs marcantes que eternizaram o Queen, cada detalhe do show é pensado para recriar a atmosfera dos palcos dos anos 1980. Na equipe musical, Cassiano Carvalho assume o papel de Freddie Mercury, Danilo Breda interpreta o guitarrista Brian May e Renato Reish encarna o baterista Roger Taylor. O contrabaixista Fábio Fulini entra com a responsabilidade de assumir a pegada peculiar de John Deacon.

Desde sua estreia em 2019, a Opera Queen já passou por diversos estados brasileiros, incluindo São Paulo, Tocantins, Goiás, Distrito Federal e Paraná, conquistando plateias e conectando gerações por meio dos clássicos atemporais que marcaram os anos 80. As apresentações seguem até julho, com uma viagem sonora que reacende o sonho de quem sempre quis vivenciar ao vivo a energia de um show do Queen.

Por de trás das Cortinas

A produção do Opera Queen conta com uma equipe técnica e artística completa, dedicada a entregar uma experiência fiel aos lendários shows do Queen. A ambientação é cuidadosamente pensada, com bandeiras estampando imagens dos integrantes, réplicas autênticas dos instrumentos, como a icônica guitarra de Brian May e a clássica bateria de Roger Taylor, além de figurinos elaborados com riqueza de detalhes. Em algumas apresentações, um piano de cauda também compõe o cenário, quando o espaço permite.

Segundo os realizadores da João Tadeu Produções, responsáveis pelo espetáculo, cada detalhe é pensado para aproximar o público da grandiosidade das apresentações da banda original.

“Não são só os quatro músicos no palco. Existe toda uma estrutura por trás; técnica, artística e cenográfica, que ajuda a dar vida ao Queen novamente. Tudo é importante: o som, a luz, a imagem, a vibe. A ideia é que o público não apenas ouça o Queen, mas sinta o Queen. Que volte no tempo e viva a emoção de um show com Freddie Mercury, ainda que por alguns instantes”, destaca Cassiano Carvalho, intérprete do vocalista para a reportagem.

Natural de São Paulo, antes de fundar a Opera Queen, Cassiano integrou uma banda de pop punk internacional, onde já incluía músicas do Queen no repertório. Com passagens por outras bandas tributo, ele decidiu criar seu próprio projeto, reunindo músicos que, além de dominarem seus instrumentos, também cantavam, um diferencial essencial para reproduzir as harmonias vocais que tornaram o Queen único.

Preparação

Cassiano Carvalho interpreta Freddie Mercury há cinco anos, mas sua conexão com o Queen começou muito antes. Fã do Queen desde muito jovem, o vocalista sempre foi fascinado por cantores com grande extensão vocal, com inspirações que vão de Celine Dion, Pavarotti e Bruce Dickinson, do Iron Maiden.Formado em canto lí

rico e classificado como tenor, Cassiano uniu a técnica erudita ao amor pelo rock and roll, o que ajudou a moldar sua voz com potência e versatilidade. Ao longo dos anos, estudando, praticando e ouvindo Queen incansavelmente, desenvolveu uma “memória muscular vocal”, que o ajuda a alcançar timbres e nuances próximos aos de Freddie, contribuindo para a autenticidade de sua interpretação no palco.

A semelhança vocal com Freddie Mercury, vem de uma combinação de admiração antiga e prática constante. A busca por fidelidade na performance vai além da música. Ao decidir interpretar Freddie, Cassiano passou por uma transformação física radical: perdeu quase 20 kg e mergulhou no universo do cantor. “Ele era muito elétrico no palco. Começava o show com muita energia, e mesmo cansando no final, sempre mantinha uma presença intensa. Eu tive que entrar no crossfit por causa disso. Não sou magro como ele, mas precisava de resistência para manter o ritmo”.

A coreografia também é tratada com seriedade. Embora Freddie não fosse dançarino, ele tinha movimentos marcantes, agressivos e sincronizados com a música. “Ele não dava um passo fora do beat. Tudo, até o movimento do pescoço, vinha no tempo da canção. Era quase uma coreografia própria. Passei horas e horas assistindo vídeos, repetindo gestos, estudando seus trejeitos… Até hoje descubro novos movimentos que ele fazia no palco”, revela Cassiano.

Repertório

O repertório dos shows, a Opera Queen tem em mente um equilíbrio entre clássicos obrigatórios e algumas surpresas para os fãs de longa data. Algumas músicas são indispensáveis e nunca ficam de fora, como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “Don’t Stop Me Now”, “Somebody to Love”, “Another One Bites the Dust” e “Under Pressure”. A banda também faz alguns experimentos no setlist, incluindo canções menos populares, especialmente quando o show é para um público mais fiel a banda.

A recepção do público brasileiro à Opera Queen tem sido extraordinária, e segundo o vocalista, este fator se deve à entrega e ao amor com que cada integrante da banda vive esse projeto.A produção escolheu a dedo cada músico da Opera Queen, priorizando não só o talento técnico, mas também a dedicação aos mínimos detalhes, não há improviso musical; tudo é executado com máxima fidelidade ao que o Queen fazia no palco, desde os riffs de guitarra até as viradas de bateria mais complexas.

Em todas as cidades e estados por onde passam, a resposta tem sido calorosa. Para toda a equipe, o Queen é atemporal porque sua música, marcada por originalidade e emoção, continua conquistando gerações. “Quando você faz com amor, o público sente e retribui com a mesma energia. Campo Grande pode esperar por uma noite épica, repleta de nostalgia, paixão e a grandiosidade que só um verdadeiro tributo ao Queen pode proporcionar”, finaliza.

Serviço: A apresentação da Opera Queen, chega em campo grande-ms em 17 de maio (sábado) no Sunset Growler Station, localizado na Av. Afonso Pena, 5668 — Chácara Cachoeira, á partir das 18h. Os ingressos estão disponíveis através da plataforma Sympla, no endereço www.sympla.com.br/evento/opera-queen-o-maior-tributo-a-queen-do-pais/2817521.

Amanda Ferreira