Xande de Pilares, espetáculo de teatro e feira vintage agitam a Capital

Cineasta Cândido Alberto da Fonseca ganha homenagem, além de Exposição Lídia Baís e Mostra de Coreografias

Exposição Lídia Baís

Para celebrar a trajetória de uma das artistas mais emblemáticas de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado leva obras de Lídia Baís, pertencentes ao acervo do Marco (Museu de Arte Contemporânea), para a Assembleia Legislativa. As peças estarão em exposição durante sessão solene de concessão da “Comenda Lídia Baís”, na sexta-feira (25), das 19h às 22h, no plenário Deputado Júlio Maia, no Palácio Guaicurus, em Campo Grande.

A exposição integra a programação do evento que marca a instituição da honraria por meio da Resolução n. 03/24, criada para reconhecer e valorizar a produção artística de autoria feminina em Mato Grosso do Sul.

As obras que estarão em destaque pertencem ao acervo do Marco, museu administrado pela FCMS. Entre elas, estão Auto Retrato (Simboliza-Trindade), Virgem com Cruz e Micróbio da Fuzarca, todas executadas com a técnica de óleo sobre tela. As peças revelam a sensibilidade, ousadia e a espiritualidade que marcam o estilo inconfundível de Lídia Baís, artista pioneira na cena sul-mato-grossense.

Além de homenagear a própria Lídia, a Comenda também se propõe a reconhecer mulheres artistas que, assim como ela, deixaram e continuam deixando uma marca profunda na cultura do estado. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Segundo a arte-educadora do Marco, Patrícia Aguena, a exposição é um resgate da artista

como figura central na construção da identidade artística regional. “Levar o acervo da Lídia para o plenário é uma forma de inseri-la novamente no espaço público e de reafirmar o protagonismo feminino na arte sul-mato-grossense”.

Nascida em 22 de abril de 1900, em Campo Grande, Lídia Baís foi uma artista multifacetada que desafiou as convenções sociais e culturais de sua época. Filha do maestro Gabriel Baís, demonstrou desde cedo uma inclinação para as artes, estudando pintura no Rio de Janeiro (RJ) com renomados professores como Henrique Bernardelli e Oswaldo Teixeira. Sua busca por aprimoramento a levou a viagens pela Europa, onde teve contato com movimentos artísticos como o expressionismo e o surrealismo, influências perceptíveis em suas obras.

Xande canta Caetano

Xande de Pilares segue percorrendo o Brasil com a turnê “Xande Canta Caetano”. O show, que homenageia o mestre baiano, tem emocionado e recebido elogios do público e da crítica.

Nesta apresentação, Xande interpreta músicas gravadas no álbum homônimo lançado em agosto de 2023, como “Gente”, “Alegria, Alegria”, “O Amor”, “Qualquer Coisa”, “Tigresa”, “Luz do Sol”, “Lua de São Jorge” e “Muito Romântico”. Outras obras do poeta de Santo Amaro também estão presentes no repertório, entre elas, “Queixa”, “Trem das Cores”, “Reconvexo”, “Força Estranha” e “Eclipse Oculto”, composições que ganharam uma nova identidade através da voz do sambista, sob os olhos e ouvidos do homenageado e de Paula Lavigne. A direção artística do espetáculo é de Regina Casé e, assim como no disco, a direção musical é de Pretinho da Serrinha.

O álbum “Xande Canta Caetano” possui mais de 35 milhões de reproduções e acaba de ganhar o Grammy Latino de Melhor Álbum de Samba/Pagode, além de ter sido o único brasileiro na disputa de Melhor Álbum do Ano. O disco também conquistou o Prêmio da Música Brasileira 2025 (Melhor Intérprete e Melhor Lançamento de Samba) e o Prêmio Multishow 2023 (Samba e Pagode do Ano por “Muito Romântico” e Álbum do Ano), onde Pretinho da Serrinha também foi premiado como melhor Produtor Musical. E no Prêmio Band Inspira Rio 2023, Xande venceu na categoria Música.

SEXTA-FEIRA (25)

Homenagem a Cândido Alberto da Fonseca

O MIS-MS (Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul) realiza, nesta sexta-feira (25), a partir das 19 horas, sessão especial do Cine MIS em homenagem ao diretor de cinema Cândido Alberto da Fonseca, nome fundamental na preservação audiovisual da cultura sul-mato-grossense e que faleceu nesta quarta-feira (23). A entrada é gratuita e a classificação indicativa é de 14 anos. Na programação da noite, dois documentários dirigidos por Fonseca serão exibidos: Conceição dos Bugres e Sasha Siemel, obras que revelam a riqueza da cultura, da arte e das personalidades do território pantaneiro e seu entorno. A sessão tem duração total de duas horas e promete emocionar o público ao relembrar o trabalho sensível e essencial de Cândido Alberto da Fonseca, que dedicou sua carreira a registrar e valorizar os personagens e paisagens que moldam a identidade cultural de Mato Grosso do Sul.

Mostra de Coreografias

O Sesc Teatro Prosa celebra o Dia Internacional da Dança com uma programação especial neste fim de semana. A Mostra Sesc de Dança traz a diversidade do universo da dança de forma gratuita e aberta ao público. Nesta sexta-feira (25) a programação será dedicada a Mostra de Coreografias com o Grupo Maktub, Ararazul Cia da Dança, Cia Canindé, Corpo de Dança Sesc MS (Sesc Lageado) e Wagner Gomes, a partir das 19h.

SÁBADO (26)

Sunset Growler Station

Neste sábado (26), a partir das 18h, o Sunset Growler Station será palco do Especial Bandas Gaúchas, uma homenagem a três gigantes que moldaram a música nacional: Reação em Cadeira, Engenheiros do Hawaii e Armandinho. Para celebrar a ‘viagem no tempo’, uma banda especial foi montada exclusivamente para essa noite, trazendo vozes que carregam a essência do rock e reggae gaúcho, sendo Kleber Almeida (Foogha), Glédson Damacena (Redenção) e Patrick Sandin. O Sunset Growler fica na Avenida Afonso Pena, 5668, Chácara Cachoeira.

Labstract

A terceira edição do Labstract – Conectando Dança, Música e Improvisação faz parte do encerramento da programação da Mostra Sesc de Dança, a partir das 16h. O Labstract é uma ação idealizada para fomentar a Improvisação/Freesyle, onde cada participante da batalha traz suas experiências e dá voz para o movimento do ‘aqui’ e do ‘agora’ junto à música instrumental e experimental do Quarteto Musim e Dj Allan Shaba.

Mundo Disney

Inspirado no mundo Disney, crianças e adultos irão se encantar com o espetáculo de circo que combina acrobacias, personagens e uma trilha sonora perfeita para reviver os melhores momentos dos filmes da gigante do cinema. A programação conta com abertura mágica com personagens, acrobacias, e celebração de encerramento. A apresentação será na Avenida Marinha Coophavila II, e ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla.

Espetáculo ‘Uma Jornada Congelante – A verdadeira transformação’

A Companhia Arte Boa Nova apresenta, em 2025, um novo espetáculo infantojuvenil que promete encantar públicos de todas as idades. Em um reino coberto de neve, duas irmãs enfrentam desafios que vão além do inverno congelante. Nesta adaptação envolvente, repleta de humor e emoção, elas descobrem que o verdadeiro poder não vem da magia, mas da coragem de aceitar quem realmente é. Entre cenas divertidas e momentos de reflexão, essa jornada inspiradora mostra que a verdadeira transformação começa dentro de nós – e que fugir das dificuldades não as faz desaparecer. A apresentação será às 16h, no Teatro Alan Kardec, na Avenida América, 653. Ingressos estão disponíveis no Sympla.

Oficina de Frevo com Arteterapia

O bairro Santa Fé recebe neste sábado, a partir das 17h, a Oficina de Frevo com Arteterapia, atividade que une arte, exercício e cultura. A oficina será comandada pela arterapeuta Gisele França e faz parte do Módulo 4 do projeto Dança Brasil. A participação na oficina custa R$ 30, com vagas limitadas e as inscrições poderão ser feitas por meio do telefone 21 995140382. Já a oficina será ministrada no Espaço de Arteterapia Santa Felicidade – Rua José Gomes Domingues, 1406, Santa Fé.

Cine Balai

Cine Balai é um espaço cultural itinerante que leva cinema gratuito aos bairros de Três Lagoas. O projeto exibe filmes nacionais, cults, infantis, curtas, projetos audiovisuais, filmes alternativos e mais. Além da exibição de filmes haverá apresentações musicais e feirinha da comunidade. Neste sábado o projeto chega a sua terceira edição, na Praça Alvorada, a partir das 17h, exibindo as obras ‘Em Família’, ‘Rua São Paulo’ e ‘Ewe de Osanyn: O Segredo das Folhas’.

DOMINGO (27)

Bosque Retrô

No domingo o Shopping Bosque dos Ipês realiza uma verdadeira viagem no tempo para os apaixonados pelo vintage. Das 12h às 20h, apaixonados por dar um pulo no passado poderão conferir colecionismo, antiguidades, vinil, universo geek e brechós. Os organizadores avisam que algumas atividades serão realizadas ao ar livre, logo, se o tempo mudar elas serão remarcadas para uma nova data.

Space Bounce Park

O parque temático Space Bounce Park, no Shopping Campo Grande, traz atividades que desafiam o equilíbrio e a agilidade, garantindo muita adrenalina e diversão. O espaço de 2.000 m² traz brinquedos infláveis como foguete espacial com 14 metros de altura, o giro radical, a super bolha, a torre de escalada e a arena de futebol. Tem ainda o tobogã gigante, a piscina de espumas, o pêndulo e a corrida de obstáculos.

O valor para brincar por 30 minutos é R$ 49,90 e PcD (Pessoa com Deficiência) tem 50% de desconto. As sessões acontecem das 16h às 21h30 de terça-feira a domingo. O limite de peso para brincar é de 80 kg e é obrigatório o uso de meias.

