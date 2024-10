Evento voltado a inovação musical reúne grandes nomes do mercado musical na Capital

Promovido pela Musiconnect.io, o evento On-track Summit MS reúne até a quarta-feira (8) grandes nomes do mercado musical em um momento voltado à inovação e à economia criativa, com foco na integração de tecnologias emergentes, como inteligência artificial. Durante dois dias de evento o Auditório Bioparque Pantanal é palco da troca de experiências que visam transformar o ecossistema musical brasileiro, posicionando Mato Grosso do Sul como um polo de inovação e criatividade. Serão discutidos temas relevantes, como o uso da Inteligência Artificial na música e o impacto na economia criativa. Além disso, o On-track Summit MS trará workshops e palestras com especialistas e profissionais renomados.

Ação social e educação inclusiva

Um dos destaques desta edição inclui a transmissão ao vivo para todas as escolas estaduais de Mato Grosso do Sul. Essa iniciativa permitirá que estudantes do estado tenham acesso gratuito ao conteúdo do evento, promovendo a educação musical de forma ampla e inclusiva. A Secretaria de Estado de Educação de MS destinou 50 acessos exclusivos para alunos superdotados e participantes do Programa “Arte e Cultura na Escola”, reforçando o compromisso de inclusão e democratização do conhecimento.

Mais do que uma conferência, o On-track Summit MS é uma iniciativa estratégica para fortalecer a indústria musical em Mato Grosso do Sul e em todo o Brasil. O evento destaca a promoção de novos talentos e empreendedores locais, visando consolidar o estado como um celeiro de inovação musical.

O On-track Summit MS visa também reforçar a importância de reter talentos locais, incentivando o desenvolvimento contínuo da indústria musical na região. Ao criar um ambiente que valoriza e apoia os artistas e profissionais locais contribui significativamente para a sustentabilidade e o crescimento do setor musical no estado.

Inteligência Artificial

A implementação da inteligência artificial na indústria musical é um dos focos do evento. Palestrantes discutirão inovações tecnológicas e como elas estão transformando a produção musical, desde a composição até a gestão de carreiras e negócios. Questões legais e éticas relacionadas ao uso da IA também serão exploradas, oferecendo uma visão abrangente sobre o impacto dessas tecnologias na economia criativa.

O evento conta com a presença de especialistas e profissionais de destaque no mercado musical. Entre os confirmados estão Dudu Borges, reconhecido por colaborações com Luan Santana, Jorge & Mateus e Ivete Sangalo; Ivan Miyazato, que já trabalhou com Gusttavo Lima e Matheus & Kauan; e Bruna Campos, com 23 anos de experiência no mercado de direitos autorais.

Como parte de sua estratégia sustentável, o On-track Summit MS oferecerá suporte contínuo por meio da plataforma Musiconnect.io. Isso inclui programas de mentoria, comunidades de prática e parcerias estratégicas, assegurando que o impacto do evento se estenda muito além dos dois dias de realização.

O principal objetivo do On-track Summit MS é promover a capacitação, profissionalização e suporte contínuo para artistas, produtores e empresários musicais de todo o Brasil. Ao criar um ambiente colaborativo e inovador, o evento não só beneficiará os profissionais da música, mas também contribuirá significativamente para o crescimento econômico e cultural de toda a comunidade.

Com uma proposta de impacto regional e nacional, o On-track Summit MS está pronto para se consolidar como um marco na indústria musical brasileira, destacando Mato Grosso do Sul como um polo de inovação e talento musical.

Palestrantes e participantes

O palestrante Vini Show abriu a programação no início da tarde com a palestra intitulada “Poetizando a Sua Composição: Quebrando a Panelinha do Mercado”. Com um toque de humor, Vini também abordou temas sérios e apresentou técnicas valiosas. Um dos principais pontos discutidos foi a relevância da inteligência emocional na música, um aspecto essencial para o fortalecimento e desenvolvimento de uma carreira sólida.

“Meu objetivo na música é fortalecer tanto a parte prática quanto a emocional. Desenvolvi um projeto chamado “Movimento EMA”, que aborda a inteligência emocional na música. Nós exploramos práticas de perdão, técnicas de composição e estratégias de lançamento, sempre com foco em oferecer uma visão mais ampla do que significa ter uma carreira próspera e extraordinária. Quero mostrar que o sucesso na música não se resume apenas à técnica ou à prática de composição, mas também à consciência emocional”, destacou Vini para a reportagem.

Um dos organizadores do evento, Alcir Abuchaim, destacou ao Jornal O Estado que o principal objetivo foi reunir pessoas apaixonadas pela música e oferecer um espaço para aprendizado e troca de experiências. Juntamente com seu sócios, Alcir iniciou a idealização do On-Track Summit MS, com foco na seleção de palestrantes relevantes do mercado musical.

“Compreendemos que a indústria musical é uma parte significativa do PIB e que precisamos destacar pessoas que tenham resultados concretos para compartilhar. O evento se propõe a apoiar a economia criativa e a produção independente, especialmente neste momento inicial de desenvolvimento”, relatou Alcir.

Abuchaim continuou explicando que a música, assim como qualquer forma de arte, deve ser profissionalizada. Ele enfatizou a importância de os artistas buscarem orientação e direção, assim como acontece em outras áreas. Além disso, destacou que Mato Grosso do Sul é um grande centro cultural, repleto de músicos e produtores fonográficos talentosos.

“Mato Grosso do Sul é um celeiro de talentos, e não há uma das top 10 músicas que estão em alta no Brasil que não tenha alguma conexão com o estado, seja através de um compositor, cantor ou produtor. Isso evidencia a relevância do estado no cenário musical nacional e até internacional”, detalhou o organizador.

Alexander Silveira é cantor e compositor, especializado em MPB. O que o atraiu a participar deste evento foi, primeiramente, a oportunidade de se conectar com diversos profissionais da música. Para ele, o networking que se forma no evento é algo raro, especialmente de forma presencial, já que a maioria das interações ocorre online.

“Estar aqui me permite conectar com pessoas que já trilharam essa trajetória, algo muito importante, especialmente para quem está no meio do caminho. Ter a chance de ouvir experiências de artistas como Pedro Mariano agrega muito ao nosso aprendizado. Além disso, eu tinha um grande interesse em assistir à palestra da Bruna Campos, que ocorreu pela manhã.

Agora, à tarde, estou ansioso para a palestra do Dudu Borges, que com certeza será valiosa. Amanhã, também soube que o filho da Elis Regina virá, e isso é uma oportunidade incrível para ampliar minha carreira musical”, relatou para a reportagem.

Bruna Campos, palestrante e produtora cultural participou do painel da manhã, onde discutiu direitos autorais, com um foco especial nas implicações da inteligência artificial na criação musical. Bruna destacou a problemática da inteligência artificial generativa, que compete com autores na elaboração de novas músicas. Além disso, ela também esteve presente durante o período da tarde.

“Foi um debate muito interessante, e trouxe reflexões sobre o que normalmente é divulgado pelas corporações em relação à remuneração, especialmente sobre o uso de músicas geradas por IA, que atualmente não geram direitos autorais segundo a legislação brasileira”, explicou Bruna.

Campos é campo-grandense e possui uma editora de música que nasceu em Campo Grande. Com uma carreira estabelecida em todo o Brasil, ela já cuidou das obras de vários artistas do estado, incluindo grandes nomes como Luan Santana e Maria Cecília & Rodolfo.

“Para viver da música, é crucial entender o lado comercial da carreira. Quero que eles compreendam que, embora a arte seja essencial, é necessário também considerar a viabilidade financeira, pois isso permitirá que alimentem suas famílias e realizem seus sonhos”, finalizou Bruna.

Bruna reconhece que essa perspectiva pode parecer fria para alguns, mas é uma realidade importante a ser enfrenta. O On-track Summit MS espera que aqueles dispostos a absorver essa mensagem vejam o impacto positivo que eventos como este podem ter em suas vidas.

Serviço

O On-track Summit MS segue até hoje (9) com uma programação repleta de palestras e atividades diversificadas voltadas para o universo da música. Para mais informações, visite o site https://musiconnect.io/. O evento está atualmente no segundo lote de ingressos, disponíveis tanto de forma virtual quanto presencial. As atividades acontecem das 8h às 17h30 no Auditório do Bioparque Pantanal.

Por Marcelo Rezende e Amanda Ferreira

