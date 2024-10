Musicalidades: IV Congresso Internacional de Música Coral Infantojuvenil começa amanhã (9)

Com atrações internacionais, CIMUCI será realizado até o 12 de outubro de forma gratuita

Nesta Semana da Criança, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) sedia o IV CIMUCI (Congresso Internacional de Música Coral Infantojuvenil) , de 9 a 12 de outubro. O evento reunirá renomados profissionais da música coral, promovendo a troca de experiências e saberes. Com o objetivo de estimular reflexões sobre a atividade coral infantojuvenil, divulgar pesquisas em andamento e fortalecer o intercâmbio entre instituições dedicadas ao público jovem, o CIMUCI promete ser um marco na promoção da música entre novas gerações.

Com curadoria de Ana Lúcia Gaborim, docente da UFMS, e de renomados profissionais como Luís Gustavo Laureano de São Paulo, Maria José Chevitarese do Rio de Janeiro e Paulo Paraguassu do Espírito Santo, a quarta edição do CIMUCI promete uma programação diversificada e enriquecedora durante quatro dias.

O CIMUCIcontará com a participação de renomados regentes nacionais e internacionais. Entre os destaques está o maestro Fernando Malvar-Ruiz, dos Estados Unidos, conhecido por sua atuação à frente do American Boychoir, famoso pelo filme “O Coro”. Além dele, o professor Patrick Freer, especialista em mudança vocal, também estará presente, trazendo sua expertise para o evento. O congresso contará ainda com a participação do professor Iramar Rodrigues, do Instituto Dalcroze de Genebra, na Suíça, enriquecendo ainda mais a programação com perspectivas internacionais.

O evento incluirá conferências, mesas redondas, oficinas e workshops, além de mostras corais, reunindo destacados especialistas da música coral nacional e internacional. Os participantes terão a oportunidade de vivenciar uma valiosa troca de experiências e saberes por meio de apresentações de trabalhos científicos que abrangem pesquisas concluídas e em andamento, além de relatos de práticas de professores, regentes, preparadores vocais, compositores e arranjadores voltados para coros infantojuvenis.

Curadoria

Ana Lúcia Gaborim, docente do curso de Música da UFMS e também curadora do evento, destacou a origem da ideia do congresso, que surgiu da percepção das dificuldades enfrentadas por regentes de coral em todo o Brasil. Em sua pesquisa de doutorado sobre a formação de regentes corais, Gaborim entrevistou 52 profissionais de todas as regiões do país e identificou uma grande carência de acesso a materiais e informações sobre como trabalhar com coros infantojuvenis, desde a divisão de vozes até a criação de ensaios lúdicos.

Essa crise gerou um sentimento de desespero entre nós, regentes de corais, especialmente aqueles que trabalham com crianças e adolescentes, já que nossa atividade é tradicionalmente presencial. Iniciativas virtuais eram escassas, e muitos de nós sentimos a necessidade urgente de trocar experiências e nos apoiar mutuamente. O CIMUCI surge, portanto, como uma oportunidade crucial para revitalizar essa troca e fortalecer a prática coral no Brasil”, explicou Ana Lúcia para a reportagem.

Para atender a essa demanda, ela e outros profissionais da área, como Maria José Chevitarese e Luís Gustavo Laureano, iniciaram reuniões para discutir como ajudar os regentes que enfrentavam dificuldades, principalmente em relação ao acesso a materiais e formação acadêmica. “Foi assim que surgiu a ideia de um congresso virtual, que se tornaria uma plataforma de valorização e capacitação no campo da música coral infantojuvenil e ano após ano fomos realizando mais edições do CIMUCI”, destacou.

O maestro Paulo Paraguassú, que chega diretamente de Vila Velha (ES), é um dos membros da Comissão Organizadora do CIMUCI. Para ele, o evento reveste-se de grande importância, especialmente em seu papel como regente de coro infantojuvenil. Paraguassú enfatiza que todos os participantes, incluindo estudantes de licenciatura e bacharelado em música que trabalham com coros infantojuvenis no Brasil, obterão benefícios significativos. A troca de experiências e conhecimentos proporcionada pelo congresso promete enriquecer ainda mais a prática musical no país.

O congresso traz renomados profissionais de outros países para ministrar oficinas e workshops, o que resulta em um enriquecimento do conhecimento para os educadores. Consequentemente, as crianças que cantam nas escolas também se beneficiam com essa troca de saberes. O congresso é fundamental para atualizar e aprimorar o trabalho do regente coral no Brasil.

“Me sinto extremamente privilegiado por fazer parte da comissão organizadora do IV Congresso Internacional de Música Coral Infantojuvenil do Brasil. Neste evento, buscamos oferecer às crianças repertórios novos e adequados à sua faixa etária e extensão vocal. Há um rigoroso processo de pesquisa e preparação, garantindo que estejamos sempre atualizados em nossos trabalhos como regentes corais no país. Essa dedicação é essencial para promover uma formação musical de qualidade e relevante para os jovens cantores”, explicou Paulo para a reportagem.

Luís Gustavo Laureano também curador do congresso, destaca a importância da capacitação específica para regentes de coro infantojuvenil. Segundo ele, ao longo de sua trajetória, percebeu que trabalhar com vozes infantis e juvenis requer um conhecimento aprofundado em pedagogia vocal, além de um entendimento sobre os aspectos musicais, sociais e psicológicos que são fundamentais para a prática coral nessa faixa etária.

“Diante disso, trouxemos para esta edição atividades práticas que visam técnicas de regência e dinâmica de ensaio, desenvolvimento vocal dos regentes, metodologias ativas que explorem o papel da musicalização através do canto coral. Além disso, teremos ensaios abertos com coros infantojuvenis, onde os congressistas verão na prática o trabalho dos nossos profissionais convidados”, explicou Luís.

Benefícios do Coral

A música coral desempenha um papel fundamental no desenvolvimento integral de crianças e jovens, oferecendo uma série de benefícios que vão além da simples prática musical. Estudos realizados tanto no Brasil quanto em outros países destacam que a participação em corais promove o desenvolvimento cognitivo, psicológico e social dos participantes.

Entre os principais ganhos está o desenvolvimento intelectual, uma vez que o canto coral estimula habilidades cognitivas e a memória. A prática de exercícios de aquecimento vocal ensina as crianças a cuidar de sua saúde vocal e a preservar a voz, promovendo uma maior consciência sobre o autocuidado.

“Além disso, a música coral fortalece a autoestima e a confiança dos jovens. A experiência de se apresentar em público, frente a uma audiência, contribui para que percam o medo do palco e aprendam a se relacionar com outras pessoas. O ambiente coral proporciona um espaço para socialização, onde as crianças interagem com colegas que, muitas vezes, não conhecem. Isso promove o aprendizado sobre o trabalho em equipe e a importância de se unir em prol de um objetivo comum”, relatou Gaborim.

Os benefícios vão além do aspecto emocional e social. A articulação da fala é aprimorada por meio de exercícios de dicção, frequentemente recomendados por fonoaudiólogos. O desenvolvimento da atenção e da concentração é estimulado por dinâmicas que envolvem o canto e a memorização de músicas.

“Além de aperfeiçoar habilidades pessoais, a música coral também oferece aos jovens a oportunidade de se apresentarem em diferentes espaços da cidade, recebendo reconhecimento e aplausos do público. Essa valorização contribui para a formação da personalidade da criança, proporcionando um desenvolvimento biopsicossocial e cognitivo enriquecedor”, afirmou a Regente.

Inscrições

Para se inscrever nas oficinas para o Coro Infantojuvenil, os interessados podem acessar o formulário de inscrição pelo site pciu.ufms.br/iv-cimuci/. Para se inscrever, é necessário enviar um e-mail contendo o nome da criança ou adolescente, idade, nome do responsável, telefone para contato, e-mail e CPF (caso deseje certificado, informar o CPF do coralista). Também é solicitado o nome do coro onde a criança ou adolescente participa. Esta é uma oportunidade valiosa para os jovens cantores se integrarem a um evento que promove a troca de experiências e conhecimentos na música coral.

O CIMUCI conta com o apoio da UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) através da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul), juntamente com a Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura), a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), a EMV (Escola de Música de Votorantim) “Maestro Nilson Lombardi, de São Paulo, o Lar Donato Flores, de Tatuí, São Paulo, e a Corales (Associação de Música Coral do Espírito Santo), em parceria com a Nova Abraco (Associação Brasileira de Regentes Corais).

Programação

Data: 09/10/2024 – Quarta-feira

* 8h30 – Credenciamento

* 9h00 às 9h30 – Cerimônia de Abertura

* 9h30 às 10h30 – Conferência Internacional de Abertura

Palestrante: Fernando Malvar-Ruiz (EUA)

* 11h00 às 12h30 – Oficina: A Rítmica Dalcroze e suas estratégias pedagógicas na prática coral infantojuvenil

Facilitador: Iramar Rodrigues (Suíça)

* 12h30 às 14h00 – Almoço

* 14h00 às 16h00 – Oficina: Técnica Vocal para Regentes Corais

Facilitador: Angelo Fernandes (SP)

* 16h30 às 18h30 – Workshop: Trabalho Coral em Muda Vocal

Facilitador: Patrick Freer (EUA)

* 19h00 às 20h30 – Oficina com o Coro do CIMUCI

Facilitadores: Iramar Rodrigues (Suíça) e Fernando Malvar-Ruiz (EUA)

Data: 10/10/2024 – Quinta-feira

* 9h00 às 10h30 – Mesa-redonda: Prática Coral Infantojuvenil no Contexto Religioso

Participantes: Gisele Cruz (SP), Marco Aurélio Licht (RJ) e Ronaldo da Silva (PR)

* 10h30 às 12h30 – Workshop de Regência Coral

Facilitador: Fernando Malvar-Ruiz (EUA)

* 12h30 às 14h00 – Almoço

* 14h00 às 16h00 – Oficina: Técnica Vocal para Regentes Corais

Facilitador: Angelo Fernandes (SP)

* 16h30 às 18h30 – Workshop: Prática de Coro Juvenil

Facilitador: Patrick Freer (EUA)

* 19h00 às 20h30 – Oficina com o Coro do CIMUCI

Facilitadores: Iramar Rodrigues (Suíça) e Fernando Malvar-Ruiz (EUA)

Data: 11/10/2024 – Sexta-feira

* 9h00 às 10h30 – Apresentações de Trabalhos Científicos

Coordenadores: Felix Eid (PR), Paulo Lopes (PR), Ronaldo da Silva (PR) e Viviane Kubo (PR)

* 10h30 às 12h30 – Workshop de Regência Coral

Facilitador: Fernando Malvar-Ruiz (EUA)

* 12h30 às 14h00 – Almoço

* 14h00 às 16h00 – Oficina: Técnica Vocal para Regentes Corais

Facilitador: Angelo Fernandes (SP)

* 16h30 às 18h30 – Workshop: Prática de Coro Juvenil

Facilitador: Patrick Freer (EUA)

* 19h00 às 20h30 – Oficina com o Coro do CIMUCI

Facilitadores: Iramar Rodrigues (Suíça) e Fernando Malvar-Ruiz (EUA)

Data: 12/10/2024 – Sábado

* 9h00 às 10h30 – Mesa-redonda: Canto Coral, Inclusão e Diversidade

Participantes: Juvenal de Moura (SP), Paulo Paraguassú (ES) e Viviane Kubo (PR)

* 11h00 às 12h30 – Concerto de Encerramento

Apresentação: Coro de Regentes do CIMUCI e Grande Coro Infantojuvenil

Por Amanda Ferreira

