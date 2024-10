IECG: Lideres nacionais e dos EUA se reúnem na Capital para ‘Conferência Relevante 2024’

Evento cristão deve reunir mais de 500 pessoas, principalmente jovens

Entre os dias 10 e 12 de outubro, jovens cristãos de Mato Grosso do Sul, e até de outras partes do Brasil, irão se reunir para a Conferência Relevante de 2024. O evento, que está em sua sétima edição, traz o tema ‘Relevância do Jovem Cristão’ e é organizado pela Juventude Revelante, ministério dos jovens da IECG (Igreja Evangélica Comunidade Global).

A conferência foi criada pelos pastores Aldo Giovanni e Rebeca Souza, líderes do ministério de jovens, adolescentes e pré-adolescentes da igreja, e segundo a organização, promete ser uma experiência inesquecível, para reunir centenas de jovens e adolescentes cristão, em busca de um propósito maior.

“Nossa expectativa esse ano, é de recebermos 620 pessoas na nossa conferência. Entendemos que cada uma é um aprimoramento e crescimento da fé. Nas nossas ministrações temos convidados de fora, pastores de relevância em suias áreas, que trazem todo um contexto de vida, e principalmente bíblico para trabalhar o tema principal, o qual é a Relevância do Jovem Cristão”, comentou o pastor Aldo Giovanni ao jornal O Estado.

“Tenho certeza que serão três dias que irão marcar a vida dos jovens, e que irão elevar o nível de espiritualidade, comprometimento e de manifestação da relevância que vem de Cristo”, complementou Giovanni.

Transformação

Segundo a igreja, em tempos de rápidas mudanças sociais, a conferência traz a tona questões vitais para a juventude cristã, e explora o papel dos jovens como agentes de transformação em uma cidade e sociedade, sendo atualmente um marco anual que atrai diversos jovens e pré-adolescentes.

“O jovem cristão precisa compreender sua importância como alguém que transforma o mundo ao seu redor, guiado pelos princípios do Reino de Deus. Estamos prontos para mergulhar em Deus e receber tudo aquilo que Ele tem para nós, ao lado de convidados, discípulos e amigos especiais”, enfatiza o pastor Aldo.

Uma Jornada Relevante

Este ano, a Conferência Relevante promete uma megaestrutura que elevará ainda mais a experiência dos participantes. Haverá sala profética, recepção personalizada, kits exclusivos, espaços de comunhão, kids e muito mais. Para garantir que tudo aconteça perfeitamente, mais de 250 voluntários estão empenhados, servindo com dedicação e alegria.

Pastora Rebeca Sousa reforça o impacto espiritual da conferência: “Nosso objetivo é capacitar os jovens para enfrentarem os desafios do mundo moderno com fé, sabedoria e união. Nossa conferência vai fornecer as ferramentas necessárias para que eles sejam relevantes em suas vidas e na sociedade”,

A estudante de publicidade e propaganda, Julia Arruda, de 22 anos, é conferencista há anos e destaca o quanto esse evento tem impactado sua vida.

“A Conferência Relevante teve um papel crucial na minha conversão ao evangelho, sendo uma semente que transformou minha vida. Em cinco anos de participação, especialmente nos últimos três, experimentei uma mudança profunda, deixando para trás vícios e problemas emocionais. Hoje, vivo plenamente com Deus e levo o evangelho como o centro da minha vida. A conferência é mais que um evento; é um renascimento espiritual para muitos, como foi para mim”, completa.

A Conferência Relevante 2024 trará um time de palestrantes, incluindo alguns dos líderes mais influentes da atualidade:

– Edmilson Oliveira Apóstolo e líder da Comunidade Global

– David Lago Pastor, professor e autor best-seller.

– Yuri Breder Pastor na PIB Maringá e colaborador da Escola do Discípulo.

– Pedro Vuks Pastor da Igreja Batista Atitude no Rio de Janeiro e escritor.

– Fernando Silva Pastor na Rescue Church em Miami, EUA.

– John Dias Cantor gospel

Os anfitriões, pastores Aldo Giovanni e Rebeca Sousa, também estarão à frente, compartilhando suas visões e experiências com a juventude.

Juventude Relevante

A Juventude Relevante é um dos maiores ministérios evangélicos de jovens em Mato Grosso do Sul, que desde 2015 vem reunindo centenas de pessoas em torno de um propósito claro: viver e compartilhar o evangelho de maneira autêntica e apaixonada. Como igreja, a IECG tem expandido suas atividades ao longo dos anos, levando a mensagem de Cristo para além das fronteiras estaduais. Com novos campus surgindo em diferentes municípios e estados, a IECG continua a ser um ponto de encontro para pessoas de todas as idades que buscam um relacionamento mais profundo com Deus.

A Conferência Relevante 2024 é mais que um evento. É uma jornada para quem quer viver o Reino de Deus com intensidade e propósito. Inscreva-se já pelo site juventuderelevante.com.br ou pelo instagram @juventuderelevanteiecg. Colaborou o repórter Antônio Almeida, O Estado Online).

