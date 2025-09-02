Conab destina mais R$300 milhões para compra de arroz e amplia apoio ao produtor

Medida deve garantir contratos para 200 mil toneladas da safra 2025/2026 por meio de opções de venda



A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) anunciou na última segunda-feira (1º) a liberação de R$ 300 milhões para a aquisição de arroz da safra 2025/2026. O recurso será aplicado na modalidade de Contratos de Opção de Venda (COV), mecanismo que permite ao produtor garantir a comercialização por um preço previamente definido, funcionando como espécie de seguro contra oscilações do mercado.

De acordo com o presidente da estatal, Edegar Pretto, a iniciativa pretende assegurar previsibilidade ao agricultor antes mesmo da semeadura. “É a mão amiga do governo federal sinalizando, antes mesmo da semeadura, a opção de venda por um preço que viabiliza economicamente o cultivo de arroz, permitindo que o produtor possa fazer o planejamento da sua lavoura, com a segurança de que terá uma remuneração adequada na comercialização do produto”, disse.

Com a nova rodada, a Conab estima garantir contratos equivalentes a 200 mil toneladas do grão. Caso o mercado ofereça valores mais altos no momento da colheita, o produtor poderá optar por vender fora do acordo, sem custos adicionais. Se escolher executar o contrato, o produto será direcionado aos estoques públicos, utilizados para abastecimento em situações de emergência e para evitar variações abruptas nos preços ao consumidor.

Os detalhes da operação, como valores de referência, prazos e condições de negociação, ainda serão divulgados em portaria interministerial e nos editais da Conab.

Esta é a terceira rodada de COV lançada em menos de um ano. Somadas as operações anteriores, os recursos mobilizados pela estatal chegam a R$ 1,5 bilhão. Em 2024, a companhia destinou quase R$ 1 bilhão para até 500 mil toneladas da safra 2024/2025, com preço acima de R$ 87 a saca de 50 quilos. Na ocasião, 91 mil toneladas foram incorporadas aos estoques públicos.

Já em junho deste ano, diante da queda superior a 40% no preço de mercado, a Conab estabeleceu valor em torno de R$ 74 por saca. A medida teve forte adesão: 109,2 mil toneladas foram contratadas, quase a totalidade ofertada.

