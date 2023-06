Idoso é encontrado morto em residência e polícia suspeita de envenenamento

Um idoso, identificado como Emídio Ferreira dos Santos, de 95 anos, foi encontrado morto em sua residência, localizada na zona rural de Jaraguari, a 47 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações de uma médica, foi encontrado um líquido azul na boca da vítima. O caso será investigado.

Em depoimento na delegacia, o filho do idoso relatou que a esposa havia saído por volta das 15h para levar almoço ao Emílio, quando ao chegar na residência encontrou o local trancado. Ela voltou para casa e avisou o marido.

Ainda conforme relatos no boletim de ocorrência, o homem foi até o imóvel e ao entrar na casa, encontrou o idoso morto em cima da cama. A médica do Emílio foi acionada e acabou encontrando na boca e na camisa da vítima um líquido azul. Ela relatou ao filho do idoso acionar a polícia, porque se suspeita que o líquido seja veneno.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia de Jaraguari.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram