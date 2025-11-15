CNU2: divulgados no DOU editais de convocação para próximas etapas

Confira orientações sobre prova discursiva, títulos e banca de cotas

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos publicou, em edição extra do Diário Oficial da União desta sexta-feira (14), os editais de convocação para as próximas etapas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2). Os documentos reúnem informações sobre a aplicação da prova discursiva, a avaliação de títulos e os procedimentos de verificação para cotas.

Os editais, divulgados pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), trazem no Anexo I a lista das pessoas candidatas convocadas para cada cargo, identificadas pelos números de inscrição.

Prova discursiva em 7 de dezembro

A prova discursiva (confira o edital) será aplicada nas cidades escolhidas pelos participantes no momento da inscrição. As datas e horários previstos são:

Cargos de nível superior: 7 de dezembro de 2025, das 13h às 16h

Cargos de nível intermediário: 7 de dezembro de 2025, das 13h às 15h

Os locais de prova serão informados no Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível no endereço eletrônico da Fundação Getulio Vargas a partir de 1º de dezembro.

Avaliação de títulos

A Avaliação de Títulos (edital), de caráter classificatório, é destinada apenas aos cargos que preveem essa etapa e às pessoas que atingiram a nota mínima na prova objetiva.

Os documentos deverão ser enviados em formato imagem ou PDF, pelo link específico na página do concurso, entre 14h de 21 de novembro e 23h59 de 25 de novembro, no horário de Brasília.

Alguns candidatos reclamam da alteração das datas. Segundo o governo, uma retificação será publicada na próxima semana para ajustar as datas no cronograma geral do CPNU 2.

Verificação de cotas

A data, horário e link individual para o Procedimento de Caracterização da Deficiência (edital) estarão disponíveis para consulta em 5 de dezembro. A avaliação será realizada por telemedicina, com apresentação de documento de identificação original.

Para pessoas indígenas (edital), o Procedimento de Verificação Documental Complementar ocorrerá de 8 a 17 de dezembro. A confirmação levará em conta a autoidentificação e o reconhecimento pela coletividade indígena, conforme legislação vigente. A análise será feita por comissão formada majoritariamente por indígenas.

Para autodeclaradas negras (pretas ou pardas) (edital), o Procedimento de Confirmação Complementar à Autodeclaração será realizado presencialmente entre 8 e 17 de dezembro, nas cidades escolhidas para as provas. A comissão responsável terá cinco integrantes, garantindo diversidade de gênero, cor e, quando possível, origem regional.

Para pessoas quilombolas (edital), também entre 8 e 17 de dezembro, ocorrerá o Procedimento de Verificação Documental Complementar para pessoas quilombolas autodeclaradas. A avaliação será feita por comissão composta majoritariamente por quilombolas, a partir da documentação que comprove o pertencimento étnico-racial.

Os editais completos, com todas as orientações e listas de convocados, estão disponíveis no Diário Oficial da União.

Com informações da Agência Brasil.

