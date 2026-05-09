Drogas são encontradas em casa no Jardim Nova Três Lagoas

Suspeito fugiu antes da chegada da polícia, segundo denúncia
Porções de maconha, cocaína e crack foram apreendidas na manhã desta sexta-feira (8), no bairro Jardim Nova Três Lagoas, em Três Lagoas.
Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe foi até um imóvel na rua Edson Jorge após receber denúncia de que o local estaria sendo usado para venda de drogas.
Durante buscas na residência, os policiais encontraram uma sacola com 28 gramas de maconha, 6 gramas de cocaína e 90 gramas de crack.
Ainda conforme a polícia, o homem suspeito de estar com os entorpecentes, de 45 anos, fugiu ao perceber a chegada da viatura.
As drogas apreendidas foram encaminhadas para a Polícia Civil.
