Inscrições para aulas de circo estão abertas a todas as idades

Não é necessário ter experiência e turmas serão dividas conforme idade

A atriz, artista circense, professora e produtora cultural Natália Maluf abriu inscrições para aulas de circo, realizadas na sede da Cia Apoema, em Campo Grande. As aulas serão voltadas para crianças a partir dos seis anos, jovens e adultos, com foco em diversas práticas circenses, com vagas limitadas.

O conteúdo irá abordar invertidas e demais acrobacias solos, acrobacias aéreas como tecido, lira, trapézio e cubo acrobático, portagem e pirâmides humanas, flexibilidade e alongamentos e preparação física. Conforme a professora, não é necessário ter experiência prévia, já que as aulas são para iniciantes e iniciados.

“Todas as práticas auxiliam no desenvolvimento e coordenação motora, equilíbrio, força, flexibilidade, mas também exploram a criatividade, expressividade e sociabilidade”, explicou ao jornal O Estado.

Para as crianças, as aulas serão ministradas de maneira lúdica e criativa, se apoiando em técnicas circenses, jogos corporais e brincadeiras. Já para os adultos, o foco maior será nas acrobacias aéreas. Além disso, as turmas serão divididas por idade: as de circo, para as crianças a partir dos seis anos, será às quintas-feiras, das 18h20 às 19h30; as de acrobacias aéreas para jovens e adultos a partir dos 12 anos também às quintas, das 19h40 às 21h e as de acrobacia para todas as idades será às quartas-feiras das 9h às 10h10.

“Sempre será respeitado a individualidade de cada aluno ou aluna. Prezo para que a acrobacia seja um espaço de descoberta e estímulo”, comenta Natália. “Futuramente ainda iremos voltar com a turma de circo-teatro e existe sim um desejo de aumentar as turmas e as modalidades. Separar as modalidades circenses e também oferecer outras linguagens, como o próprio teatro, com aulas em torno de 1h20 de duração”, complementa.

Sobre a professora

Presente na cena cultural há mais de 15 anos, Natália Maluf é licenciada em Teatro pela UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). Iniciou nos tablados em 2005, no Centro de Arte Viva em Campo Grande, e desde então participa de trabalhos e oficinas formativas nessa área e do Circo.

Em 2017, Natália cursou a Escola de Circo de Londrina, no Paraná, o Curso Livre de Circo no Espaço Cultural Zirkus, local onde além de se especializar, se torna instrutora de circo, ingressando também na Cia Funcart e fundando a Cia Apoema. “Éramos em três integrantes, ali a gente já começou a partir deste processo colaborativo, sempre misturando as duas linguagens, do teatro e do circo, a gente começa a companhia com um espetáculo autoral, a gente começa a oferecer cursos, oficinas e depois, em 2022, a Companhia renasce na cidade de Campo Grande, com novos integrantes”, conta.

Atualmente reside em Campo Grande e ministra aulas regulares de Circo e Teatro para crianças e adultos. Em seus trabalhos mais recentes estão os espetáculos Apoeme-se: Intervenção Circo Poética, Requebra Torto e Terra Brava, pela Cia Apoema. A artista ainda realiza performances, intervenções e oficinas com seu grupo, onde também é produtora, e com grupos parceiros da cidade.

Durante o Campão Cultural, a artista se apresentou com o Grúpo JR Circus com a intervenção circo-poética ‘Apoeme-se’, misturando a linguagem do circo, teatro e dança, na UEMS. Ela, explicou que no espetáculo os integrantes levantam bandeiras, mas não é uma militância sem vivência na pele. “É um espetáculo que está inscrito na fala de duas mulheres e de um homem negro, então traz uma coisa que vem da nossa ancestralidade, mas também do homem, da mulher contemporânea que vai buscar novos voos, ele retrata muito isso. O espetáculo é uma mescla de poesia, e circo, a gente tenta trazer um pouco dessa teatralidade cada vez mais porque a Cia Apoema é um grupo de teatro e circo, então o circo é o nosso carro-chefe, mas a gente tenta não fazer com que seja um espetáculo só de virtuose, tem essa teatralidade ali presente. Ele não é um espetáculo circense que a gente está acostumado a ver debaixo de uma lona, porque o circo que está nessa memória comum, nesse pensamento comum, a gente lembra dessa coisa que é grande, que é vistosa, que é cheia de cores, traz muito a imagem do palhaço, e o nosso espetáculo, a gente mostra que a gente pode fazer circo, mas trazendo dramaticidade, não necessariamente precisa ser a coisa cômica sempre, trabalha as múltiplas dramaturgias a partir da poética circense”.

Serviço: As aulas serão ministradas na sede da Cia Apoema, rua Paysandu, 615, bairro Amambaí. Para mais informações, entrar em contato pelo telefone 67993348301

e redes sociais Instagram: @nathimaluf

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram