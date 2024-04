Novo Concerto do Madrigal UFMS promete encantar público com “Magnificat SWV 468”

Próximo domingo terá apresentação de coral e repertório clássico na Paróquia Universitária

Os apreciadores da música clássica têm um compromisso marcado no no próximo dia 14, às 19h na Paróquia Universitária da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), em Campo Grande. O grupo Madrigal UFMS, renomado por suas apresentações marcantes, inaugura a temporada de concertos de 2024 com uma proposta imperdível: a interpretação magistral da obra “Magnificat SWV 468”, do aclamado compositor Heinrich Schutz.

O “Magnificat”, conhecido como o Cântico de Maria, é um dos cânticos mais reverenciados do Novo Testamento, juntamente com o Nunc dimittis e o Benedictus. Este cântico é entoado por Maria durante sua visita a Isabel, conforme descrito no Evangelho de Lucas (Lucas 1:39–56). Sua importância é tal que o Magnificat é incorporado regularmente nos serviços vespertinos da tradição católica e também é utilizado na liturgia luterana, especialmente durante as vésperas e nas celebrações dedicadas à Virgem Maria.

O concerto também incluirá outras peças renascentistas, como o “Magnum Mysterium” de Tomás Luis de Victoria, e do século XX, com “The Seal Lullaby” do compositor americano Eric Whitacre.

O professor Jorge Augusto Mendes Geraldo, coordenador do projeto e do Curso de Música da Faculdade de Artes, Letras e Comunicaçãoe também um dos idealizadores do projeto, afirma que O Madrigal UFMS faz o primeiro concerto de 2024 com o foco na obra Magnificat SWV 468 do compositor Heirich Schutz (1585 – 1672).

“Magnificat é um cântico sacro recitado na ocasião da visitação de Maria à Isabel. O texto serviu de base para obras de vários compositores ao longo da história sendo que o alemão Heirich Schutz elaborou quatro Magnificats. O escolhido para esse concerto traz coro, solistas e instrumentos incluindo trombones, violinos e contínuo”, afirma o professor.

Sobre a recepção do público, o músico destaca uma boa recepção da comunidade. “O madrigal vem estudando e se preparando com muito empenho. Tenho certeza de que o público se encantará com essa obra que nunca foi apresentada no estado”.

O trabalho do projeto abrange música vocal e coral, com foco em obras importantes que são menos frequentes, especialmente em Mato Grosso do Sul, o que tem despertado bastante atenção. O repertório inclui peças renascentistas, barrocas e outras obras que estão por vir, oferecendo uma possibilidade de conexão única com o público. Na temporada passada, em 2023, foram realizados cinco concertos, todos com lotação máxima e uma excelente receptividade do público em relação a essa abordagem.

O professor Jorge destaca que, a intenção do Madrigal é continuar expandindo, levando a música coral e de concerto para diversos espaços da cidade, incluindo a recém-descoberta acústica da Paróquia da UCDB. A esperança é conseguir recursos para ampliar a circulação não apenas na cidade, mas também em outras localidades do estado no futuro próximo.

O professor complementa com o diálogo que o projeto possui com o público durante as apresentações: “Nossas apresentações sempre têm um caráter mais didático, né? Tentamos conversar com o público, falar um pouco sobre as obras que estamos realizando, contextualizando os períodos pelos quais passamos, e os compositores, né? Nossa intenção é mostrar um pouquinho disso no concerto, na UCDB também.”

Além da grandiosidade do repertório, a escolha meticulosa do local de apresentação também merece destaque. A Paróquia Universitária da UCDB foi selecionada não apenas por sua beleza, mas também por sua acústica propícia, que promete realçar a performance do coral. O local, que além de belíssimo, tem uma acústica propícia para a performance coral, e isso engrandecerá o trabalho.

O Madrigal UFMS, uma ação de extensão e pesquisa coordenada pelos professores Manoel Câmara Rasslan e Jorge Augusto Mendes Geraldo, tem como objetivo a formação musical de estudantes e cantores de Campo Grande. Composto por 19 membros dedicados, o grupo já se destacou em 2023 com a série “Vox Praeteria”, apresentando obras do período Renascentista em diversos espaços da cidade.

Esta apresentação marca o início de uma temporada promissora, onde o Madrigal UFMS se propõe a encantar e enriquecer a experiência musical de todos os presentes. Com um repertório variado e uma dedicação incansável, este concerto promete ser uma experiência inesquecível para os amantes da música clássica e para toda a comunidade de Campo Grande.

Programa

1. Magnificat – Heinrich Schutz

2. Sfogava con le Stelle- Monteverdi

3. Magnum Mysterium – Tomás Luis Victoria

4. The Seal Lullaby – Erick Whitacre

5. Dindirindin – Cancioneiro do Palácio

6. Tourdion – Pierre Attaignant

Serviço

O Madrigal UFMS irá se apresentar no dia 14 de abril, as 19h30 na Paróquia Universitária da Universidade Católica Dom Bosco, localizada na Avenida Tamandaré, 6000. A entrada é gratuita.

