Pontão de Cultura ‘Moinho Cultural Unindo Pontos’ promove formação sobre diversidade cultural

O Pontão de Cultura Moinho Cultural Unindo os Pontos promoveu, nesta quarta-feira (22), uma formação sobre diversidade cultural. A capacitação foi realizada em parceria com o Ponto de Cultura Vozes Especiais, na sede do Moinho Cultural, em Corumbá.

A capacitação foi conduzida pelas professoras Etna Marzolla Gutierres e Sandra Helena L. Mello Vecchi, que, ao longo do dia, exploraram a riqueza das expressões culturais e suas conexões. Essa ação inaugura uma série de atividades de Formação em Diversidade Cultural com quatro turmas. As próximas serão em Aquidauana e em Campo Grande.

De acordo com Etna Gutierres, iniciativas como a capacitação contribuem ppara efetivar ‘o direito à cultura para todos’. “Essas iniciativas trazem uma compreensão de como cada um pode participar ativamente do ‘fazer cultura’, seja atuando como parte de editais, acompanhando a implantação de normas e planejamento, ou parte de mecanismos de participação social”, destacou.

Já a professora Sandra Vecchi afirmou que a palestra foi uma oportunidade valiosa para refletir sobre a pluralidade cultural como uma riqueza do país, além de analisar como ela pode ser utilizada como uma ferramenta poderosa para construir uma sociedade mais justa e harmoniosa.

“A diversidade cultural não deve ser vista como um obstáculo, mas como um elemento que nos fortalece enquanto nação. Promover a igualdade e, ao mesmo tempo, valorizar as diferenças é fundamental para criar um ambiente de respeito mútuo, onde cada indivíduo se sinta reconhecido e valorizado em sua identidade única. Este encontro nos permitiu discutir caminhos práticos para lidar com a diversidade de forma positiva, mostrando que é possível transformar a convivência com as diferenças em um motor de desenvolvimento social e humano”, lembrou.

Sandra destacou, ainda, que espaços como os Pontos de Cultura são essenciais, pois ajudam a ampliar a consciência e agir de forma mais inclusiva, tanto no âmbito pessoal quanto no coletivo. “Mais do que nunca, precisamos de união na diversidade”, frisou.

Os Pontões de Cultura são entidades ou instituições que articulam um conjunto de outros pontos culturais, desenvolvendo ações de mobilização, formação, mediação, divulgação e integração para com a sociedade.