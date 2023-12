Novilho Precoce: uma história sobre a pecuária do MS

Após 25 anos de pioneirismo, conquistas e superações, Associação celebra trajetória com um livro comemorativo

Desde 1998, a ASPNP (Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Novilho Precoce) tem como propósito estimular a produção de carne com maior qualidade, regularidade e sustentabilidade em Mato Grosso do Sul. Após duas décadas de trabalho intensivo, com resultados profícuos no ramo da pecuária, a associação decide registrar seus feitos com um livro comemorativo, pelos 25 anos de sua criação.

Considerado o celeiro do mundo, Mato Grosso do Sul está no radar dos países distribuidores de alimentos e não só por seus atributos, que vão de qualidade e confiabilidade. O Estado, que possui 79 municípios além da Capital, abrange um rebanho bovino com mais de 20 milhões de animais distribuídos em mais de 85 mil propriedades rurais. Com o propósito de agregar à economia local, a associação surge com a meta de contribuir com a crescente demanda por carne bovina de qualidade comprovada, conforme explica o superintendente da ASPNP, Alexandre Guimarães.

“A Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Novilho Precoce (ASPNP) vem, desde 1998, estimulando uma produção de carne com maior qualidade, regularidade e sustentabilidade. Para isso, levamos aos produtores associados diversos benefícios, dentro e fora da porteira, para que esse objetivo seja alcançado. Essa união entre a associação, produtores e as instituições públicas e privadas foi fundamental para colaborar com a evolução da pecuária sul-mato-grossense e uma parte desse todo foi estimulado pela ASPNP”, informa Alexandre.

Fornecendo benefícios dentro e fora de MS, a Novilho Precoce possui parcerias significativas com frigoríficos, supermercados e distribuidores, comprometendo-se a oferecer produtos de qualidade com regularidade, segurança e certificação, atendendo a todos os critérios atuais exigidos. Mas suas benfeitorias não param por aí. A associação é pioneira em um sistema de abatimento que agiliza a venda de novilho precoce. A vaca, que antes era vendida com 25 meses, passou a ser abatida com 18/20 meses, uma conquista de sucesso no ramo. Tendo em vista as realizações concretizadas, a ASPNP decide registrar sua história e de seus colaboradores em um livro.

“O lançamento do livro foi uma iniciativa realizada para contar, comemorar e eternizar a história desses primeiros 25 anos da ASPNP. Uma história marcada pela união e dedicação de produtores, colaboradores e parceiros que foi crescendo, conforme o passar dos anos e que tem um futuro promissor. Portanto, por ter esse objetivo, é um livro que não está à venda, mas faço um convite a todos que queiram conhecer a história da ASPNP para entrar em contato conosco ou até mesmo vir até a nossa sede, é sempre um prazer receber e estamos sempre de portas abertas”, afirma o superintendente.

Pesquisa e entrevistas

Segundo a autora, a jornalista Fernanda Nascimento, escrever a história da Novilho Precoce, após mais de 40 entrevistas com pecuaristas, técnicos, ex-presidentes, presidente, funcionários e parceiros da associação é contar uma história de lutas, conquistas e superações.

“Foram mais de quatro meses de trabalho, conversando sobre o que mais marcou cada um, ao longo dos anos. Queríamos mostrar como

foi o passo a passo para fundar a associação, como ela foi construindo esse trabalho sério e conjunto aos pecuaristas e conquistando respeito no mercado. Conheci histórias lindas, como a do fundador Armando Araújo e de dezenas de pessoas que foram agregando conhecimento ao trabalho de divulgar a carne do novilho precoce no país. O livro mostra pessoas focadas em pesquisa e disseminação de conhecimento, como o ex-pesquisador da Embrapa e que foi presidente da Associação, Ezequiel Rodrigues do Valle. Foi marcante ver o quanto ele era respeitado (faleceu de covid) e o quanto agregou à questão da sustentabilidade e deixou um legado para a pecuária sul-mato-grossense. O livro ainda aborda questões nacionais, como a crise da JBS e como a associação lidou com isso, evitando demissões e contornando a situação, além de fazer um panorama dos 25 anos de existência e dos benefícios que a associação oferece aos associados. Também traz depoimentos de parceiros como o Governo do Estado, Embrapa, Famasul e produtores”, conclui Fernanda.

Relevância no MS

Em nota, o governador estadual Eduardo Riedel enfatiza que a associação é uma instituição que, desde sua fundação, atende a uma necessidade significativa na vida dos produtores: fornecer ao mercado, que está cada vez mais exigente, carne de alta qualidade. Essa carne deve incorporar as preferências do consumidor, seguindo toda a cadeia que abrange desde os princípios de segurança alimentar, passando pela saúde dos animais até a sustentabilidade e consideração pelo meio ambiente.

“Tenho dito que não acredito no antagonismo entre sustentabilidade e agronegócio. Pelo contrário. Acredito que são dois pilares de uma mesma construção, e a associação foi vanguardista, nessa junção de uma produção de qualidade e respeito. O mercado da carne no Brasil, que é um exemplo para o mundo, deve muito à Novilho Precoce. A gente consegue perceber a evolução e o fortalecimento de uma série de iniciativas, tanto públicas quanto privadas, de valorização da produção dessa matriz, que acabou por se tornar referência de um modelo produtivo bastante exitoso. Esse modelo soube manter boas práticas com ética na produção animal e respeito ao meio ambiente, o que lhe garantiu as certificações internacionais únicas que agregam valor às carnes mais nobres produzidas em solo brasileiro”, pontuou Riedel.

Para conhecer mais sobre a Novilho Precoce, o livro estará disponível no site da associação, acesse: novilhoms.com.br ou, no Instagram: @novilhoprecocems.

